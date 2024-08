Ezviz è uno dei marchi più conosciuti per quanto riguarda il mondo delle telecamere di sicurezza (sia da interno che da esterno), per questo motivo apprezziamo la scelta di Amazon di ridurre il prezzo di un prodotto che sin da subito è stato in grado di catturare la nostra attenzione: una telecamera WiFi da esterno.

Il modello, se interessati maggiormente ai dettagli tecnici, è il CB8 in kit, con tale denominazione si va ad identificare la presenza, incluso in confezione, di un comodo pannello solare, che verrà utilizzato per la ricarica della stessa telecamera da esterno. Il prodotto è caratterizzato dalla certificazione IP58, ovvero resistenza agli agenti atmosferici di vario genere (impermeabilità all’acqua, per intenderci), oltre ad una batteria interna da 10’400mAh, che secondo Ezviz dovrebbe garantire fino a 210 giorni di utilizzo continuativo.

Potete avere le offerte Amazon gratis, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato, disponibile qui.

Ezviz: che prezzo per questa telecamera

Il prezzo di questa videocamera da esterno è davvero più unico che raro, infatti gli utenti si ritrovano a poter investire per il suo acquisto solamente 169 euro, ed essere così sicuri di avere l’accesso ad un prodotto completo in ogni sua parte. L’ordine lo potete completare al seguente link.

Le funzioni a cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, poichè gli utenti si ritrovano a fare i conti con una videocamera da esterno con pan e tilt, ovvero ha una copertura visiva a 360 gradi, utilissima ad esempio per ruotare la ripresa a piacimento, coprendo un’area maggiore rispetto alla normale con inquadratura fissa. Oltre a questo, la presenza in confezione di un pannello solare, soprattutto combinato con la batteria da 10400mAh, rappresentano la soluzione su cui fare affidamento per non dover mai ricorrere ad una presa a muro da utilizzare per ricaricare il device o simili.