BYD Seal 06 GT: sportività e tecnologia pronte a conquistare

Come si presenta questa nuova elettrica sportiva di BYD? La Seal 06 GT prende ispirazione dalla Ocean M Concept e si distingue per un design che richiama modelli popolari in Europa, come la Volkswagen Golf e la Mazda 3. Il linguaggio stilistico di BYD è ben evidente. Questo si nota soprattutto nella linea sinuosa dei fari, che dona un aspetto moderno e aggressivo. All’interno, lo stile sofisticato del marchio si conferma con rivestimenti personalizzabili in bianco o blu. Troviamo poi una plancia dominata da uno schermo adattivo da 15,6 pollici. Completano il quadro un pannello strumenti LCD da 10,25 pollici e un head-up display da 12″.

La BYD ha grandi sorprese per gli automobilisti

L’aspetto non è l’unica cosa interessante della Seal 06 GT. Al suo interno troviamo un cockpit intelligente DiLink 100, dotato di controllo vocale completo e gestione 3D dell’auto. La ricarica wireless è un’altra chicca che BYD offre su questo modello, pensato per chi cerca la massima tecnologia. Si basa sulla piattaforma 3.0 Evo, un’architettura avanzata che consente alla BYD Seal 06 GT di offrire configurazioni a motore singolo o doppio. La variante a motore singolo propone due opzioni di potenza: 160 kW/310 Nm o 165 kW/330 Nm. Per chi desidera più potenza, la versione a motore doppio, con un motore anteriore da 110 kW e uno posteriore da 200 kW, permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi.

La batteria è disponibile in due taglie differenti. Precisamente queste hanno una potenza di 59,52 kWh o 72,96 kWh. In tal modo la Seal 06 GT riesce ad offrire un’autonomia massima di ben 605 km secondo gli standard CLTC. Prestazioni e autonomia che la rendono una scelta interessante nel crescente mercato delle elettriche. Al momento è disponibile solo in Cina, con un prezzo che varia tra 150.000 e 200.000 yuan (circa 19.000-25.400 euro). La BYD Seal 06 GT presto arriverà anche da noi e si prepara per il debutto internazionale l’anno prossimo. BYD punta chiaramente a espandere la sua presenza in Europa. La Seal 06 GT potrebbe diventare così una delle protagoniste del settore più apprezzate. Quindi, cosa ci aspetta? Potrebbe davvero la Seal 06 GT diventare la prossima icona delle elettriche sportive in Europa?