Iliad vs CoopVoce: le 4 offerte del momento fino a 250 GIGA

Stanno per arrivare nuove offerte nel mondo della telefonia mobile ma lo scettro è destinato a restare tra le mani del gestore per eccellenza, ovvero Iliad. Effettivamente nessuno è mai riuscito a fare meglio e con così tanta continuità, ricordando che questo provider ormai è da un po’ in Italia. Coloro che lo hanno scelto fin dal primo momento, che è stato nell’estate del 2018, si sono ritrovati contenti e ad oggi proprio non riescono a farne a meno.

Iliad: le offerte disponibili sono una bomba, ecco l’elenco completo

In questo momento sul sito ci sono le tre offerte di Iliad che già ad agosto hanno generato un grande introito di nuovi utenti.

Andando per ordine non può non essere nominata l’ultima offerta presentata ufficialmente sul sito ufficiale che rappresenta un ritorno: ecco la Flash 200. Questa, che costa solo 9,99 € al mese, è in grado di permettere a tutti di telefonare gratuitamente senza limiti verso tutti, di inviare SMS senza limiti verso tutti e soprattutto di navigare sul web con l’ausilio di 200 giga in 5G.

Esattamente lo stesso avviene anche con le altre due offerte, la Giga 120 e la Giga 250. Partendo da quest’ultima, che è arrivata ufficialmente a giugno in occasione del sesto anniversario (anche se con il nome di Flash 250), al suo interno ci sono 250 giga in 5G accompagnati da minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo è di 11,99 € al mese per sempre. Per concludere ecco l’apporto della più piccola piccola della classe: la Giga 120. Con un prezzo di soli 7,99 € mensili per sempre, non mancano minuti e messaggi senza limiti e soprattutto ecco 120 giga in 4G.

Quando Iliad presenta le sue offerte migliori, lo fa con un’attività promozionale collegata sempre alle offerte fisse, tra le quali ce n’è una sola: quella in fibra ottica. Gli utenti che scelgono una delle offerte di Iliad che costa almeno 9,99 € al mese, possono infatti beneficiare di un prezzo per la fibra ottica pari a 19,99 € al mese per sempre.