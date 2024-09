È stato annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo è riservato ai dispositivi Windows 11. È indirizzato alle prestazioni dei processori Ryzen. Nello specifico, andrà a lavorare per migliorare l’esperienza di gioco per tutti i sistemi sia vecchi che nuovi. Al momento, l’aggiornamento risulta già disponibile. Come agisce nel dettaglio? Scopriamolo.

Nuovo aggiornamento in arrivo per Windows 11

Con tali cambiamenti in arrivo sarà possibile incrementare del 10% il numero, per secondo, di fotogrammi. Tale intervento riguarderà diversi giochi che sono disponibili per PC. La percentuale presentata può variare a seconda del processore presente sul dispositivo con Windows 11.

Come anticipato, l’aggiornamento, denominato KB5041587, è già disponibile per l’installazione. È indirizzato al miglioramento delle prestazioni di determinati processori appartenenti alla linea Ryzen di AMD. Nello specifico, si tratta di processori desktop Zen3, Zen4 e Zen5. Per quanto riguarda quest’ultimo, AMD ha annunciato che sarà possibile assistere a miglioramenti più evidenti.

Nel dettaglio, l’aggiornamento riguarda le versioni 23H2 e 24H2 di Windows 11. I dettagli saranno abbastanza simili per entrambe le versioni. Sono avvenute le prime prove che hanno messo in evidenza i primi risultati ottenuti. Ad esempio, per il processore Ryzen 9 9950X il miglioramento ha permesso di eseguire Cyberpunk 2077 a 200 FPS. Prima dell’aggiornamento, gli FPS arrivavano a 188. Con Far Cry6 l’incremento sarà del 13%. Mentre Hitman 3 del 3%. Inoltre, con Ryzen 7700X si otterrà un incremento dei fotogrammi per secondo pari a circa il 10%. Mentre con un Ryzen 9700X si salirà all’11%.

Suddetti miglioramenti si sono palesati anche per altri processori dell’azienda che sono stati coinvolti nell’aggiornamento. Ad esempio, AMD ha citato anche i Ryzen 9 7950X e i 7800X3D. Ciò è quanto emerso fino ad ora su tale argomento. Non resta che attendere per ottenere ulteriori feedback per scoprire quali saranno le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento per i processori indicati da AMD per i dispositivi Windows 11.