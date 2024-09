Iliad rivoluziona il mercato: le OFFERTE che SPACCANO

Iliad ha davvero cambiato le regole del gioco nel mondo delle telecomunicazioni. Il gestore offre proprio ora tre proposte grandiose capaci di unire libertà, convenienza e valore. Hai mai desiderato un’offerta senza sorprese, chiara e vantaggiosa? Ora c’è ne sono ben tre ed è il momento di scoprire il piano che fa per te! Ognuna ha qualcosa di diverso ed ora scopriremo precisamente cosa.

Le tre offerte Iliad più allettanti del momento

La Flash 200 è la proposta Iliad che ha attirato più la nostra attenzione. Ben 200 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese! Un’offerta così non si vede tutti i giorni, soprattutto in un mercato dove spesso si pagano prezzi altissimi per avere molto meno. Con la Flash 200, puoi navigare senza alcun limite, goderti lo streaming su Netflix restando attaccato allo schermo senza preoccuparti di consumare troppi giga. Non è forse questo ciò che stai cercando?

Se il tuo consumo di dati è ancora più intenso, allora la Giga 250 di Iliad è ciò che fa al caso tuo, vedrai. Avrai 250 GB disponibili al mese al prezzo stracciato 11,99 €. La promo è perfetta per chi utilizza lo smartphone per lavoro o per divertirsi online tra social e trascorre ore a guardare video di gatti su TikTok. Questo piano ti permette di sfruttare al massimo la connessione 5G senza rinunciare praticamente a nulla. Per chi invece preferisce un’opzione più leggera ma sempre conveniente, la Giga 120 offre 120 GB in 5G a soli 7,99 € al mese. Perfetta per chi ha un uso moderato del cellulare, ma non vuole rinunciare a una connessione di ottima qualità. Questa proposta super ti garantisce sempre minuti e SMS illimitati ovunque! Iliad ha davvero fatto centro. Offre trasparenza, prezzi bloccati e nessun costo nascosto. Non è un caso che sempre più persone stiano passando a questo operatore. La domanda è: perché non tu? Con offerte così, è il momento perfetto per passare a Iliad e scoprire un nuovo modo di utilizzare il tuo device.