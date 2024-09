Il prossimo 9 settembre ci sarà l’attesissimo evento di Apple in cui verranno presentati i nuovi iPhone 16. E non solo. Tra le nuove uscite ci sono anche i noti Apple Watch. Considerando l’andamento del settore per l’azienda di Cupertino in molti sperano che le cose stiano per cambiare con i nuovi dispositivi in arrivo sul mercato.

Nello specifico, si fa riferimento all’arrivo dell’anniversario del lancio dei primi Apple Watch. Ciò porta a credere che considerando tale occasione Apple possa finalmente concedersi una rivoluzione per i suoi prossimi dispositivi indossabili.

Apple Watch: cosa aspettarsi con il nuovo lancio?

Nonostante le aspettative, al momento non sono stati annunciati cambiamenti specifici. Dunque, per il momento, sembra che non verrà presentato il nuovo schermo MicroLED, bande magnetiche, cassa quadrata e sensori per la pressione arteriosa. Insomma, tutte le novità che in molti si aspettavano.

La versione da 41mm verrà sostituito con il modello da 45mm. Inoltre, arriverà al suo posto la variante da 49mm. In questo caso si parla di un display da 1,9 pollici. La misura è la stessa della versione Ultra, con uno schermo adatto ad alcune specifiche funzioni che presto potrebbero arrivare sui prossimi Apple Watch. Tra quest’ultime ci sono quelle legate all’intelligenza artificiale. Oltre ad essere più grande il prossimo indossabile potrebbe essere anche più sottile.

Gli Apple Watch 10 o X potrebbero arrivare nelle solite due varianti. Entrambe potrebbero presentare colori personalizzabili con cinturini differenti non solo per la colorazione, ma anche per il materiale utilizzato. Per quanto riguarda il design, sembra che cambieranno solo le dimensioni. Al momento, non sono state rilasciate informazioni ufficiali sui colori. Secondo alcune ipotesi, Apple potrebbe seguire l’andamento adottato dagli scorsi modelli. Nello specifico, si parla della versione in alluminio con Argento, Midnight, (PRODUCT)RED e Starlight. Per quella in acciaio inossidabile, invece, si parla di Argento, Grafite e Oro.

Tra le migliorie in arrivo potrebbe essere presentato anche un nuovo chip. I prossimi Apple Watch 10 potrebbe presentare una nuova generazione di chip per offrire agli utenti nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Un ulteriore cambiamento potrebbe riguardare la batteria. Secondo The Elec, il nuovo Apple Watch 10 potrebbe presentare un aumento per la sua durata.