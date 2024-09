Facebook e l'icona nera su iOS: era un ERRORE tecnico

Immaginate di utilizzare il vostro smartphone tutti i giorni e di aver ben chiara quella che è la home con tutte le app e le icone varie. Improvvisamente, vi svegliate al mattino, togliete lo smartphone dalla carica e sbloccandolo, notate un’icona totalmente diversa per quanto riguarda il colore. Questo è quanto è accaduto agli utenti in possesso di un iPhone con l’applicazione di Facebook.

In breve, tutti si sono ritrovati con l’icona che, invece di presentare il solito sfondo blu con la lettera “F” colorata di bianco, era colorata di nero sullo sfondo e con la lettera blu. Ma cosa è successo veramente?

Facebook, l’icona cambia colore: cosa sta succedendo?

Tutti hanno pensato ad una sorta di sorpresa o di restyling da parte di Facebook ma a quanto pare non era così. Alcune persone avevano anche avanzato l’idea che potesse essere un cambiamento prematuro dell’icona in base a quelle che saranno le novità di iOS 18.

Effettivamente i cambiamenti che dovrà portare iOS con il prossimo aggiornamento che verrà annunciato in prossimità del lancio dei nuovi iPhone, comporterà diverse migliorie e modifiche. Qualcuno parlava anche dell’icona di Facebook, ma quello che è accaduto non c’entra praticamente nulla con iOS 18. Stando a quanto riportato infatti si sarebbe trattato di un errore.

Questa situazione ha portato il mondo dei social media a scuotersi e non poco, siccome non si era mai visto qualcosa del genere intorno a Facebook. A quanto pare è stato semplicemente un errore, un bug in piena regola. Ad essere stati colpiti sono stati gli utenti che avevano un iPhone con iOS 17 e tutti coloro che stanno provando la nuova versione beta di iOS 18. Al momento è arrivato anche l’aggiornamento per l’App Store proprio per ripristinare la vecchia icona correggendo il problema. Tutto dunque è tornato alla normalità così come gli utenti erano abituati.