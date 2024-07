Uno dei fiori all’occhiello di Apple è sicuramente la sicurezza che c’è dietro i suoi dispositivi e le sue piattaforme.

La privacy e la sicurezza sono dei punti veramente importanti per l’azienda di Cupertino, tanto da essere definito per molti anni come un sistema “chiuso” e protetto.

Con i vari aggiornamenti che si sono susseguiti del sistema operativo, Apple ha cercato sempre di incrementare ancor di più questa sicurezza, in modo da permettere agli utenti di navigare sul web tramite i propri dispositivi e senza dover incorrere in eventuali pericoli come hacker o tentativi di truffa.

Con l’arrivo del nuovo sistema operativo, iOS 18, è in arrivo inoltre una nuova applicazione che renderà il tutto ancora più semplice.

iOS 18: in arrivo l’app Password per proteggere la propria privacy

Con Apple è possibile, infatti, salvare tutte le proprie password per accedere a qualsiasi tipo di applicazione o sito web sul Portachiavi di iCloud. Tramite questo stratagemma è infatti possibile sia salvare tutte le password senza doverle digitare ogni volta per accedere a una piattaforma e anche per ricordarle più facilmente, sia Trovarle salvate su qualsiasi dispositivo Apple collegato al vostro account.

Si tratta di uno stratagemma estremamente utile per gli utenti, che possono gestire in modo semplice e rapido, e soprattutto in sicurezza, tutte le password dei propri account.

Con l’arrivo di iOS 18, pare che questa funzione verrà ulteriormente implementata, tramite la nascita di un’opportuna applicazione, che prenderà proprio il nome di password.

Grazie a Password sarà possibile tenere ancora più sotto controllo tutti i codici di sicurezza delle varie applicazioni e dei siti web, oltre a ricevere possibili notifiche sulla sicurezza e visualizzare le password che sono state eliminate in precedenza. Un’altra funzione molto importante sarà la possibilità di inviare, sempre in sicurezza, i propri codici e le proprie password ad altri utenti.