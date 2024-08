Automobili Pininfarina B95 Gotham: il tributo di lusso a Batman

Vi è mai capitato di sognare di avere l’auto di Batman? Scommettiamo di sì. Almeno una volta nella vita, chiunque ha desiderato guidare almeno una volta la celebre e potente vettura ed ora potrebbe essere possibile (beh, più o meno). Automobili Pininfarina ha scelto il prestigioso evento Monterey Car Week per svelare la sua stupenda ed aggressiva B95 Gotham. Si tratta di una Barchetta elettrica a due posti ispirata al leggendario Bruce Wayne, AKA Batman. Questo veicolo, unico nel suo genere, è il primo frutto della collaborazione tra Automobili Pininfarina e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Una vera chicca per gli appassionati di auto e di supereroi, fabbricata sotto l’egida del marchio Wayne Enterprises.

La B95 Gotham non è solo un omaggio estetico, ma è un vero capolavoro, un mix estremamente raffinato e studiato di ingegneria avanzata e sostenibilità. La carrozzeria, rifinita in argento vittorio lucido, è dotata di cerchi con un anello esterno lucido e un interno opaco nero. Questi sono poi arricchiti da pinze dei freni in titanio che saltano all’occhio e un anello centrale in alluminio anodizzato nero. L’auto elettrica Pininfarina possiede poi due schermi aerodinamici regolabili elettronicamente, progettati per migliorare l’esperienza di guida e per deviare il flusso d’aria sopra l’abitacolo.

La B95 Gotham Pininfarina elettrica

L’interno della B95 Gotham Pininfarina è lusso sfrenato, un riflesso chiaro della vita mondana de magnate Bruce Wayne. Presenta infatti sedili rivestiti in pelle color cuoio e cuciture su misura. Un tocco di classe è il sistema HMI ispirato a Wayne Enterprises, con un assistente virtuale che riproduce la voce del maggiordomo più famoso nel mondo dei fumetti: Alfred Pennyworth. Sulla portiera del conducente è incisa la citazione “All men have limits… I ignore mine” (“Tutti gli uomini hanno limiti…Io ignoro i miei”).

Non pensate sia solo infinitamente affascinante, la B95 Gotham è anche potente. Il modello Pininfarina è alimentato da un motore elettrico dalla bellezza di 1.900 CV. Questa bellezza riesce ad accelerare passando 0 a 100 km/h in meno di due secondi, uno sprint pazzesco. La potenza del motore è supportata da una batteria da 120 kWh, che garantisce un’autonomia di 476 km. Questo capolavoro unico potrebbe essere l’auto elettrica più costosa al mondo. Ci dispiace dirvi che il prezzo potrebbe superare i 5 milioni di euro.