Seat Leon 2025: nuovi motori ibridi e aggiornamenti tech

La nuova gamma 2025 di Seat Leon introduce motorizzazioni aggiornate e una dotazione di serie migliorata. Ma quali sono le novità sotto a livello di motorizzazione? Seat ha deciso di mantenere le opzioni diesel nella gamma. La società offre infatti alla clientela un 2.0 TDI con potenze sia di 116 CV che di 150 CV. La versione da 116 CV è abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti, mentre la versione da 150 CV si avvale del DSG a 7 marce. Per chi preferisce un motore benzina, la Seat Leon continua a proporre il 1.5 TSI nelle varianti da 116 CV e 150 CV, con prezzi a partire da 26.600 euro.

E per quanto riguarda i motori ibridi? Seat aggiunge poi due motorizzazioni 1.5 Hybrid con tecnologia mild-hybrid e cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Anche qui, le potenze disponibili sono di 116 CV e 150 CV, con un prezzo di partenza di 29.250 euro per la versione ibrida meno potente. Una gamma così completa riesce davvero a soddisfare tutte le esigenze? Con opzioni che spaziano dal tradizionale TDI all’ibrido, sembra che la Leon sia pronta a competere su ogni fronte.

Dotazioni e tecnologia della nuova Seat Leon

La Seat Leon non si limita a migliorare i motori, ma arricchisce anche la dotazione di serie. Tra le novità troviamo un nuovo Media System con schermo da 10″ e il riconoscimento dei segnali stradali, che aumentano la sicurezza alla guida. Non mancano i sensori di parcheggio anteriori, un dettaglio ormai indispensabile in un’auto moderna. E le versioni top di gamma? Per la versione FR, Seat presenta il nuovo colore speciale Grigio Grafene e il Technology Pack. Questo pacchetto è disponibile in due varianti: Safe & Driving M e Safe & Driving L.

Il primo include fari Matrix LED, Adaptive Cruise Control e Sistema di Navigazione Plus, mentre il secondo aggiunge funzionalità avanzate come Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning. Per la versione Business, invece, sono stati inclusi anche cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata e Climatronic con bracciolo anteriore. Un veicolo così accessoriato può ancora sorprendere? Grazie a questi aggiornamenti, la Seat Leon sembra destinata a rimanere un’opzione attraente nel segmento delle berline compatte.