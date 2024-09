A partire dal 29 agosto 2024, Vodafone ha reso disponibile l’offerta mobile “Red Max Under 18” anche per i clienti che utilizzano i nuovi sistemi NEXT dell’operatore. Fino al 28 agosto, questa offerta era accessibile esclusivamente ai clienti ancora su sistemi informatici precedenti e poteva essere attivata solo nei negozi Vodafone.

Le caratteristiche dell’offerta “Red Max Under 18”

La “Red Max Under 18” è l’unica offerta pensata per i minorenni da Vodafone e, a seguito delle normative stabilite dalla delibera AGCOM 9/23/CONS, include il servizio di Parental Control, tramite Rete Sicura, attivato automaticamente pochi minuti dopo l’attivazione dell’offerta. Questa misura garantisce un ambiente online più sicuro per i giovani utenti, limitando l’accesso a contenuti inappropriati e permettendo la gestione del tempo di utilizzo di internet.

Disponibile per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, la “Red Max Under 18” offre minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e dell’Unione Europea, 100 Giga di traffico dati in 5G (dove disponibile) e il servizio di Parental Control incluso nel prezzo mensile di 9,99 euro. Il costo di attivazione, fissato a 9,99 euro dal 14 aprile 2024, è identico a quello della “Red Max Under 25“, ma l’offerta è specificamente rivolta ai minorenni.

Per sottoscrivere questa offerta, è possibile scegliere tra l’attivazione di un nuovo numero o la portabilità da un altro operatore. Inoltre, per i clienti di rete fissa Vodafone che effettuano la convergenza, l’offerta è disponibile a un prezzo scontato di 6,99 euro al mese, con addebito in fattura. Anche per i minorenni con disabilità, è previsto uno sconto del 50%, riducendo il costo a 4,99 euro al mese.

Attenzione alle modifiche

L’attivazione può essere completata con pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario di un genitore, e prevede ulteriori vantaggi come il 5G Priority Access e il programma Vodafone Club, che offre 10 Giga extra ogni mese. Inoltre, con il metodo di pagamento automatico Smart Pay, è incluso il blocco del prezzo per 24 mesi.

È importante notare che le offerte possono essere soggette a modifiche unilaterali, con Vodafone che deve informare i clienti almeno un mese prima di eventuali cambiamenti. Per ogni offerta attivata, Vodafone garantisce anche il blocco del prezzo e specifiche condizioni per il Roaming in Unione Europea e Regno Unito.