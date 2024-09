Tecno ha fatto parlare di sé recentemente con la presentazione del primo smartphone tri-fold al mondo, ma il primato di lancio potrebbe essere messo in discussione da Huawei. Secondo le recenti indiscrezioni di Ice Universe, Huawei potrebbe anticipare tutti con il debutto del suo dispositivo il 9 settembre, giorno in cui Apple presenterà i suoi nuovi iPhone. Richard Yu, responsabile della divisione mobile di Huawei, aveva già accennato a un lancio a settembre, ma la data esatta era rimasta un mistero fino ad ora. L’immagine condivisa da Ice Universe, che sembra essere un invito ufficiale da parte di Huawei, ha contribuito a confermare questa tempistica.

Il nuovo tri-fold della Huawei

Nel frattempo, Yu è stato avvistato con quello che sembra essere il nuovo tri-fold di Huawei, sebbene non sia chiaro se si tratti di un prototipo o di un modello definitivo. Le prime foto rivelano uno smartphone che, una volta aperto, si trasforma in un vero e proprio tablet con uno schermo da circa 10 pollici. Il design del retro del dispositivo presenta un modulo fotocamera posteriore simile a quello dei recenti top di gamma della società, con un grande “oblò” al centro della back cover. Le immagini mostrano chiaramente le due pieghe nel display, un foro frontale per la selfie camera e uno spessore contenuto delle tre sezioni.

Il processo di sviluppo del tri-fold di Huawei non è stato privo di difficoltà. L’azienda deve affrontare sfide significative nella dissipazione del calore, aggravate dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti che limitano l’accesso alle fonderie di alta tecnologia. Inoltre, il design sottile delle tre parti del dispositivo è cruciale per garantire un’ergonomia accettabile quando il telefono è chiuso. Huawei ha anche lavorato sul software: si prevede che il dispositivo offra un’interfaccia grafica simile a quella dei PC quando è aperto, grazie al nuovo sistema operativo Harmony OS Next. Presentato all’inizio del 2024, Harmony OS Next segna una rottura definitiva con Android, proponendosi come un sistema completamente indipendente.