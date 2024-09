Il primo veicolo completamente elettrico di Range Rover è in arrivo. Anche se il marchio ha ammesso che lo sviluppo di questo modello è stato un vero banco di prova, ha sottolineato che quest’auto sarà degna del nome Range Rover. I clienti sembrano aver fiducia nel progetto, dato che le prenotazioni hanno già superato quota 42.000.

Lo scorso aprile la casa automobilistica aveva rivelato in anteprima alcune immagini del SUV elettrico mentre affrontava i primi test sulla neve.

Diamo un’occhiata al Nuovo Range Rover

Il prototipo si distingue per una livrea completamente nera ed è difficile non riconoscerlo subito, infatti, è riconoscibile come tutti i Range Rover, con un design classico e modernizzato per adattarsi alle tendenze attuali.

Già a febbraio, l’interesse per questo veicolo era elevato, con una lista d’attesa che superava le 16.000 prenotazioni. Durante l’Investor Day a giugno, è stato reso noto che le prenotazioni erano più che raddoppiate, superando le 38.000 unità. Anche sui social media il modello sta riscuotendo notevole attenzione, accumulando oltre 186 milioni di visualizzazioni. Due mesi dopo, l’entusiasmo per il SUV elettrico di Range Rover continua a crescere.

Lennard Hoonik, COO di JLR, ha assicurato a MotorTrend che il primo Range Rover elettrico manterrà la vera essenza del marchio. Ha aggiunto che, indipendentemente dal motore utilizzato, il veicolo offrirà la stessa esperienza di guida che contraddistingue un autentico Range Rover.

Sebbene Hoonik abbia ammesso che il progetto abbia presentato molte difficoltà, il SUV è stato concepito per offrire le stesse capacità off-road dei modelli attuali. Il marchio automobilistico ha anche affermato che il sistema interno del veicolo permette al marchio di “potenziare le già notevoli prestazioni su superfici scivolose, garantendo prestazioni eccellenti su qualsiasi tipo di terreno e in ogni condizione climatica.“

Il nuovo SUV elettrico include un innovativo sistema di controllo della trazione, una novità per la casa. Il modello è attualmente sottoposto a test in condizioni estreme in vista del debutto previsto entro la fine dell’anno. Il marchio ha dichiarato che il SUV elettrico è capace di guidare in acque profonde fino a 850 mm, superando così il GMC Hummer EV (812 mm di profondità).