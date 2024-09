Negli ultimi giorni, i social media sono stati scossi da una sorprendente novità che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti di Facebook su iPhone. Una nuova icona dell’app, caratterizzata da un design nero e blu, è comparsa improvvisamente sui dispositivi, scatenando una vera e propria rivolta tra gli utenti affezionati al tradizionale logo bianco su sfondo blu. In molti si sono affrettati a esprimere il loro disappunto sui social e sui forum, chiedendo chiarimenti sul cambiamento inatteso.

Un cambiamento di icona per nulla apprezzato

La verità, però, si è rivelata meno drammatica di quanto sembrasse. Meta, la società madre di Facebook, ha confermato che il nuovo look dell’icona era semplicemente il risultato di un bug tecnico e non di un tentativo di rebranding. Dave Arnold, responsabile delle comunicazioni di Meta, ha dichiarato a Business Insider che “il problema tecnico è stato risolto” e che gli utenti avrebbero visto l’icona corretta non appena avessero aggiornato l’app.

L’icona che ha sollevato tanto clamore, con il suo logo blu su sfondo nero, rappresentava un netto allontanamento dall’immagine visiva storica di Facebook, ampiamente riconoscibile a livello globale. Il bug ha colpito sia gli utenti di iOS 17 che quelli della versione beta di iOS 18. Quest’ultimo sistema operativo, che presto introdurrà nuove opzioni di personalizzazione delle icone, inclusa la possibilità di applicare un tema scuro a tutte le icone della schermata Home, non era correlato a questo cambiamento.

Alcuni utenti di iOS 18 hanno addirittura segnalato una versione alternativa dell’icona, con il logo blu su sfondo bianco. Rimane da vedere se queste varianti appariranno in qualche forma con il prossimo aggiornamento ufficiale di Facebook per iOS 18 previsto per il mese prossimo. Nel frattempo, Meta ha già distribuito un aggiornamento dell’app sull’App Store, riportando l’icona familiare blu e bianca al suo posto. Gli utenti possono ora tirare un sospiro di sollievo, con la certezza che la loro iconografia amata è tornata.