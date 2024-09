Phishing, la nuova TRUFFA coglie di sorpresa e svuota i conti

Una truffa purtroppo sta mietendo delle vittime in Italia rubando soldi dal conto ma non solo. Gli utenti hanno segnalato in realtà anche l’arrivo di un altro messaggio simile.

In basso ecco i testi che purtroppo si stanno rivelando una truffa per gli utenti. Le persone credono di aver conosciuto una nuova ragazza che gli si è proposta liberamente, ma in realtà non è così. Fare attenzione è fondamentale siccome ci sono in ballo soldi e dati personali.

Truffa in corso sulle e-mail degli utenti, ecco come vi fregano i soldi in poco tempo

“Come stai? Mi chiamo Eili. E voglio farti un’offerta molto interessante.

Ho divorziato da mio marito un anno fa e per tutto questo tempo sono stata sola. Mi manca davvero l’attenzione maschile.

Ho trovato la tua foto su uno dei siti di incontri. Mi sei davvero piaciuto, sei così coraggioso.

Ti suggerisco di incontrarti in un bar e prendere una tazza di caffè. E dopo il caffè possiamo andare a casa.

Se ti ho interessato, ho lasciato molte informazioni su di me nel mio profilo.

Ecco il mio profilo con il nickname Eili-sweetlove, dove puoi vedere la mia foto e il numero di telefono di contatto.

Aspetterò il tuo messaggio o la chiamata“.

Quello che segue qui in basso è il secondo messaggio che invece sta arrivando agli utenti, praticamente con la prerogativa del primo. Ecco il testo:

“Ciao, guardandoti, ho capito che stavo solo cercando una piccola avventura con te!

Si, sono sposato. Ad essere onesti, il marito non proibisce nuove conoscenze con gli uomini.

Ecco il mio profilo Lovery-Merlene980 Ti invito qui, ci sono molte foto per te e puoi scrivere nei messaggi privati.

Grazie, e presto ti manderemo un messaggio, stallone grande, giusto?”.

Porre attenzione a questi messaggi è dunque obbligatorio, anche se basta semplicemente evitare ogni tipo di contatto con il link incluso all’interno. In questo modo si scongiura ogni truffa e si evita soprattutto di trasmetterla agli altri.