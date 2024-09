A quanto pare il produttore tech Vivo ha in cantiere un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Vivo T3. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Vivo T3 Ultra, un nuovo device appartenente sicuramente alla fascia top di gamma del mercato. Quest’ultimo, nel corso delle ultime ore, è stato avvistato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo T3 Ultra, nuovo top di gamma di Vivo avvistato nei database di Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone top di gamma di casa Vivo è stato avvistato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo T3 Ultra. Quest’ultimo andrà così ad affiancarsi agli altri dispositivi di questa serie già annunciati dal produttore cinese.

Nello specifico, lo smartphone è stato registrato sul portale con il numero di modello Vivo V2426. In particolare, il device è riuscito a totalizzare 1854 punti in single core e 5066 punti in multi core. Il portale di benchmark ci ha così confermato qualche processore ci sarà a bordo. Si tratta infatti del soc MediaTek Dimensity 9200+. Il modello testato su Geekbench ha inoltre 12 GB di memoria RAM, ma sappiamo che saranno disponibili al debutto anche altri tagli di memoria.

Questo è quello che ci ha rivelato Geekbench su questo nuovo smartphone a marchio Vivo. Tuttavia, grazie a delle precedenti indiscrezioni conosciamo già qualche presunta caratteristica tecnica. Secondo quanto è emerso, il nuovo Vivo T3 Ultra sarà caratterizzato dalla presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.77 pollici in risoluzione 1.5K. Il pannello potrà inoltre vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e di una luminosità di picco pari ad addirittura 4500 nits. Sappiamo inoltre che lo smartphone potrà contare su una grande batteria con una capienza di 5500 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 80W.