Le voci di corridoio su nuovi smartphone di Xiaomi si stanno rivelando più concrete del previsto. Se avete seguito i rumor di aprile, avrete sicuramente sentito parlare dei nuovi Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, previsti per settembre. E indovinate un po’? Le prime informazioni dettagliate su questi modelli stanno già facendo il giro, grazie a una fuga di notizie dalla Francia, in particolare dal sito Dealabs. Questo leak ci ha dato una panoramica piuttosto interessante delle caratteristiche e dei prezzi dei due nuovi arrivati.

I nuovi Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro

Partiamo dalle specifiche tecniche. Sembra che entrambi i modelli, Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, sfoggeranno uno splendido display AMOLED da 6,67 pollici. La risoluzione sarà di 1.220 x 2.712 pixel, con un refresh rate di 144 Hz, il che promette una fluidità notevole durante l’uso. E non finisce qui: la luminosità di picco arriverà a ben 4.000 nit, una caratteristica che dovrebbe garantire una visibilità ottima anche sotto la luce diretta del sole.

Quando si parla di prestazioni, le differenze emergono chiaramente. Il 14T sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, mentre il 14T Pro avrà il più potente Dimensity 9300+. Questo significa che il Pro avrà probabilmente una marcia in più in termini di velocità e capacità di gestire compiti complessi senza sforzi eccessivi.

Le fotocamere sono un altro aspetto interessante. Il Xiaomi 14T avrà un sensore principale Sony IMX906 da 1/1,56 pollici, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,6x e un obiettivo ultrawide da 12 MP con un campo visivo di 120 gradi. Il Pro, invece, avrà un sensore principale più grande, da 1/1,31 pollici, e uno zoom ottico equivalente a 2x. Entrambi i modelli verranno forniti con una fotocamera frontale da 32 MP e una batteria generosa da 5.000 mAh, con certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere.

Non trascuriamo le dimensioni: il 14T misura 160,5 x 75,1 x 7,8 mm e pesa 195 grammi, mentre il 14T Pro è leggermente più spesso e pesante, con dimensioni di 160,4 x 75,1 x 8,39 mm e un peso di 209 grammi. E, per chi si chiedesse dei prezzi, si parla di 649 euro per il Xiaomi 14T con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, e 899 euro per il 14T Pro con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Con tutte queste novità in arrivo, gli appassionati di tecnologia stanno già contando i giorni fino al lancio, pronti a scoprire se queste nuove aggiunte alla famiglia Xiaomi manterranno le loro promesse. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre si avvicina il grande giorno.