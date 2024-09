Truffa phishing: come si riconosce il messaggio che sta RUBANDO soldi

Purtroppo è sempre il momento di parlare di una nuova truffa, siccome il web ne è pieno. Ogni giorno gli utenti si ritrovano a fronteggiare situazioni al limite esattamente come i testi raccolti nel paragrafo successivo.

Questi hanno fatto capolino tra le e-mail dei vari malcapitati, ai quali in alcuni casi purtroppo ci sono cascati senza accorgersene. L’obiettivo è fargli credere di poter conoscere una bella ragazza iscrivendosi ad un sito di incontri che in realtà non esiste.

Truffa: ecco come si consumano i tentativi di phishing più pericolosi in assoluto

“Ehi bello, vuoi sapere cosa ci faccio qui? Alla ricerca di un amico per una stretta comunicazione fisica.

Mi chiamo Kirstie. Sono sposato, ma ad essere onesti, è solo legale.

Ed è per questo che a volte dimentico persino di essere sposato, perché sono lasciato a me stesso. Per molto tempo mio marito mi è stato indifferente.

Sembra che non vogliamo separarci, ma ognuno vive la propria vita. Ma una vita del genere è diventata noiosa da tempo.

Voglio passare delle belle serate con te. Se non ti dispiace, puoi dirmelo subito.

Woman-Kirstie è il mio profilo, puoi trovarmi e saremo d’accordo su tutto“.

Come narra questo messaggio in basso, la stessa cosa sta accadendo con un testo diverso. Il metodo di truffa è sempre lo stesso: si cerca di fare leva sugli utenti inviando anche una foto di una bella ragazza a corredo del testo stesso. Eccolo qui:

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Brook, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Brook_loves nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi“.