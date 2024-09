Robotaxi Tesla, verso la guida autonoma: debutterà alla Warner Bros

Tesla ha scelto di tenere molte delle sue ultime presentazioni nella sua Gigafactory in Texas, ma questa volta sembra aver optato per una location diversa. Secondo nuovi rumor, la presentazione si terrà presso gli studi della Warner Bros. Perché Tesla avrebbe optato proprio questo luogo? Forse perché vuole creare un evento spettacolare che combini la tecnologia con l’intrattenimento o c’è altro?

Effettuare una dimostrazione dinamica in un ambiente chiuso come quello degli studi cinematografici potrebbe dare a Tesla l’opportunità di evitare problemi legati al traffico reale. Il robotaxi potrebbe infatti muoversi senza la presenza di altre auto, facilitando la manifestazione delle sue capacità. La società ha iniziato già nel frattempo a raccogliere dati in alcune aree, tra cui una zona vicino agli studi Warner Bros a Burbank, in California. Questo è un segnale che la società sta già mappando il terreno per prepararsi alle dimostrazioni sempre più imminenti. La presentazione, infatti, inizialmente prevista per l’8 agosto, è stata posticipata al prossimo 10 ottobre.

Manca poco tempo al debutto del Robotaxi Tesla

Il rinvio ha generato molte discussioni, ma Musk ha giustificato la scelta con la necessità di un importante cambiamento di design nella parte anteriore del veicolo. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo cambio di design? Sarà davvero così cruciale per il funzionamento del robotaxi? L’idea di mostrare il robotaxi in un ambiente ricostruito è intrigante. Elon Musk sembra intenzionato a dimostrare come il veicolo possa gestire in modo autonomo un intero quartiere. Non sarà forse questo un modo per mettere in evidenza i progressi nella guida autonoma? Se così fosse, Tesla potrebbe davvero stupire il pubblico durante la presentazione. Per alcune indiscrezioni, il robotaxi potrebbe chiamarsi CyberCab.

Con l’avvicinarsi della presentazione, emergono anche sempre più dettagli. Quello che è chiaro al 100% ad ora è che il robotaxi è un passo importante per Tesla. La casa automobilistica sta infatti puntando sempre più sulla guida autonoma e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Siamo alle porte di una rivoluzione nel trasporto pubblico? Tesla è pronta a sorprendere ancora una volta?