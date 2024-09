Catesby Tunnel: il futuro dei test aerodinamici per le auto

Da quando il Catesby Tunnel è stato inaugurato nel 2021, ha dimostrato di essere molto più di una semplice struttura per test aerodinamici. Questo ex tunnel ferroviario dona la possibilità di testare auto reali fino a 250 km/h in un ambiente controllato. Lungo quasi 3 km, completamente piatto e con un’approssimazione di soli 2 mm sul manto stradale, permette ai costruttori di raccogliere dati estremamente precisi. In tal modo hanno informazioni affidabili su resistenza aerodinamica e resistenza al rotolamento. La temperatura stabile tra 9 e 10 gradi Celsius durante tutto l’anno e la possibilità di effettuare test senza interferenze esterne rendono inoltre questa struttura un vero e proprio laboratorio per l’industria automobilistica.

Il vantaggio principale? La ripetibilità. Nelle condizioni esterne variabili, ottenere risultati consistenti è quasi impossibile. Il Catesby Tunnel così particolare, invece, elimina queste variabili, permettendo di ottenere dati affidabili con un solo passaggio. Così, i team di sviluppo possono concentrarsi sui dettagli più minuti senza dover eseguire decine di test.

Un tunnel per tutti i test automobilistici

Oltre ai test aerodinamici, il Catesby Tunnel si è dimostrato utile per una vastissima gamma di prove. L’efficienza dei veicoli elettrici, ad esempio, è una delle aree di maggiore interesse, dato che ogni dettaglio aerodinamico può contribuire a migliorare l’autonomia. Ma non è solo questione di efficienza. Nel tunnel si testano anche fari, acustica e persino la comunicazione dei veicoli. In uno degli episodi più curiosi, un ingegnere ha notato per la prima volta una vibrazione dell’albero di trasmissione grazie alla superficie perfettamente piatta.

La galleria del vento tradizionale non può replicare la realtà come fa questo tunnel. Vanno pur sempre effettuati anche altri esperimenti, ma le analisi nel tunnel apportano migliorie importanti ai test. E voi? Pensate che questo innovativo approccio potrebbe rivoluzionare la progettazione delle future auto? Catesby Tunnel offre sicuramente una possibilità che potrebbe fare la differenza nel design automobilistico globale, soprattutto in quello elettrico.