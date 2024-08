BYD: ecco la nuova Seal 07 DM-i con autonomia ibrida estesa

BYD ha presentato la nuova Seal 07 DM-i, una berlina ibrida Plug-in basata sulla piattaforma DM di quinta generazione. L’interno del veicolo è ricco di tecnologia, con schermi digitali per la strumentazione che vanno da 8,8 a 10,25″. Il sistema di infotainment è dotato di un display centrale che può arrivare fino a 15,6″, integrando l’ultima versione della piattaforma DiLink di BYD. L’auto ha anche integrato un meraviglioso un tetto panoramico e un pad per la ricarica wireless degli smartphone, migliorando non solo il comfort, ma rendendo il modello più spettacolare.

Questo modello BYD, che sostituirà l’attuale Seal DM-i, è stato progettato per offrire un’esperienza di guida avanzata, con un’attenzione particolare all’efficienza e all’autonomia. La lunghezza è di 4.980 mm e un passo di 2.900 mm, ma in generale la Seal 07 DM-i mantiene uno stile di design simile al suo predecessore. L’auto è disponibile in cinque varianti di prezzo, con un costo di partenza di circa 17.900 euro. Tale costo è parecchio interessante e la rende una delle berline ibride Plug-in probabilmente più allettanti di tutto il segmento.

Powertrain e dettagli del modello ibrido BYD

La caratteristica più innovativa della Seal 07 DM-i è appunto la sua piattaforma DM di quinta generazione, che permette di scegliere tra due diversi powertrain ibridi. Il primo combina un motore a benzina da 1,5 litri con un’unità elettrica, per una potenza complessiva che porta ad un’ottima efficienza energeticaper il modello. La seconda opzione, più potente, include un turbo da 1,5 litri che si va ad unire ad un motore elettrico da 200 kW. Entrambe le versioni utilizzano batterie Blade Battery con celle LFP. Queste consentono all’auto BYD di avere un’autonomia elettrica che può raggiungere i 125 km.

Altro vantaggio che rende la Seal 07 DM-i “un ottimo partito” è la autonomia combinata. Essa supera i 2.000 km grazie all’integrazione dei due sistemi di propulsione. BYD dichiara un consumo medio di carburante di 3,4 litri per 100 km, posizionando la Seal 07 DM-i come una delle berline più efficienti sul mercato. Sul fronte della sicurezza, curato nei dettagli, il veicolo è dotato del sistema DiPilot, che fornisce un’assistenza alla guida di Livello 2.