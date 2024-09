Vodafone, OFFERTE Silver: con 7 EURO si può avere tutto

La qualità che ha sempre contraddistinto Vodafone è stata ovviamente il marchio di fabbrica che ha reso il gestore leader assoluto. Tanta strada è stata fatta in Italia ma soprattutto in Europa, dove il colosso colorato di rosso viene riconosciuto come il più pieno di qualità. Tutto è sempre stato dimostrato all’interno delle offerte mobili e fisse, ma adesso c’era bisogno di dare una svolta.

Dopo la forte ascesa che ha visto crescere nettamente i gestori virtuali e soprattutto Iliad, Vodafone ha deciso di schierarsi in campo con offerte clamorose. Quelle viste a fine 2023 e anche durante gli scorsi mesi estivi sono ancora disponibili: le Silver hanno tutto e costano poco, probabilmente come mai prima d’ora.

L’obiettivo di Vodafone adesso è quello di andare contro le aziende più forti, proprio quelle citate qualche riga più in alto. Le offerte, che sono due, sono ancora disponibili ma solo per coloro che arrivano infatti da Iliad o da uno dei tantissimi gestori virtuali presenti in Italia.

Vodafone batte la concorrenza e lo fa con le sue migliori offerte, ecco cosa c’è nelle due Silver

Dopo tanti giorni passati magari sulla sdraio in spiaggia a capire quale fosse la migliore offerta mobile da sottoscrivere per ripartire, diversi utenti hanno optato per un rientro in Vodafone. Le persone che facevano parte di un gestore virtuale o di Iliad hanno deciso di propendere per una delle due Silver il colosso colorato di rosso mette a disposizione.

Entrambe sono molto simili tra loro, sia per i nomi che per quello che offrono al loro interno. La prima è quella che con 7,99 € mensili permette di avere i minuti illimitati, 200 messaggi e 100 giga in 4G. La seconda invece con 9,99 € si spinge fino a 150 giga in 4G.

Per avere 50 giga in più tutti i mesi da sommare a questi ultimi, serve attivare gratis il servizio SmartPay.