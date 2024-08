Vodafone Silver contro Iliad: le due offerte che regalano GIGA ogni mese

Questo è un momento veramente caldo e non per quanto riguarda il clima. Gli operatori del settore mobile stanno facendo del loro meglio per accaparrarsi quanti più utenti possibile. Fra i gestori più importanti del momento non potevano che esserci quelli virtuali, i quali infatti stanno vivendo un periodo di massimo splendore. Al momento però c’è da segnalare anche un altro aspetto molto interessante: la risalita dei gestori classici, quelli tra i quali risiede anche il marchio Vodafone.

Secondo quanto riportato, mai prima dura negli ultimi anni erano state viste con così tanta continuità delle offerte mobili di tale calibro. Vodafone con questa intende portare via la clientela agli altri provider, soprattutto quelli virtuali. Secondo quanto detto da alcuni utenti, è tutto vero: ci sono giga in quantità e prezzi molto più abbordabili. Il merito è sicuramente da attribuire alle offerte della gamma Silver che sono tornate ufficialmente per stupire il pubblico. Queste sono due molto simili tra loro ma anche molto diverse per quanto riguarda alcuni contenuti e il prezzo di vendita.

Vodafone batte tutti con le sue offerte, ecco quanto costa ognuna delle due Silver

Tutte e due le offerte di Vodafone sono davvero clamorose in quanto costano poco. La prima costa 7,99 € al mese e la seconda 9,99 € al mese. Tutte e due hanno minuti senza limiti e 200 messaggi, con la prima che offre 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G.

Per Vodafone è semplice vincere con offerte così interessanti ma c’è anche una promozione supplementare per entrambe. Chi vuole averle infatti può risparmiare il primo mese: Vodafone consente di pagare solo 5 € ognuna delle promo Silver.

Queste soluzioni sono destinate solo ed esclusivamente a chi arriva da Iliad o dai gestori virtuali e inoltre possono avere 50 giga in più ogni mese. Basta scegliere SmartPay per la ricarica ricarica automatica gratuita tutti i mesi ed ecco i giga aggiuntivi.