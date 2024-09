Pirateria e IPTV: la rete streaming illegale più grande al mondo è stata smantellata

Sono diversi anni che ormai si parla sempre di una questione quando il discorso riguarda lo streaming, le partite di calcio e le varie aziende che si occupano di fornire i servizi. La pirateria digitale continua a creare danni e negli ultimi otto anni avrebbe generato un passivo mostruoso di miliardi di euro.

La legge sta facendo di tutto pur di portare a termine le sue operazioni finalizzate allo smantellamento delle varie reti presenti nel mondo. Diverse sono state le vittorie, con tante sconfitte che purtroppo hanno controbilanciato gli intenti iniziali. A tal proposito oggi si parla di una nuova operazione che avrebbe condotto ad una grande vittoria. Stando a quanto riportato infatti sarebbe stato concluso un colpo eccezionale ai danni della pirateria digitale ad opera delle autorità vietnamite. Queste, in piena sinergia con l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), avrebbero infatti smantellato un sito molto popolare nell’ambito dello streaming illegale.

IPTV e pirateria: grande colpo inferto ad una piattaforma mondiale

“Fmovies“, questo è il nome del sito che è stato smantellato insieme a tanti altri siti web che erano collegati ad esso. Fino al 2016 questa piattaforma era diventata il colosso incontrastato nel mondo della pirateria streaming, con visite mensili che andavano oltre i 370 milioni.

Si trattava dell’11º sito più popolare nel mondo dei film e nel settore TV in generale. Sono due gli uomini che sono stati arrestati ed accusati nel corso dell’operazione. Ad essere chiusi sono stati tanti altri siti collegati e anche il fornitore dell’hosting video.

Tutto è stato ratificato soprattutto dagli stessi utenti che direttamente sui social, tra cui Reddit, hanno cominciato a segnalare diverse problematiche nell’accesso ai siti collegati ad Fmovies. La lotta alla pirateria quindi continua e, soprattutto dopo l’inizio dei campionati di calcio in tutto il mondo, verrà intensificata con tante nuove soluzioni.