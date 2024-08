Truffa molto pericolosa nelle e-mail: ecco il messaggio che prosciuga il conto

Una truffa ha preso di sorpresa i poveri utenti, i quali non hanno potuto fare altro che soccombere. Stando a quanto riportato, tante persone hanno visto finire i loro dati personali e i loro soldi in mano ai truffatori.

In basso c’è il messaggio per esteso che serve proprio a capire come si mostra una truffa di questo genere.

Truffa nascosta tra le e-mail degli utenti, ecco come funziona il tentativo di phishing

“Mi chiamo Lesley, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e sesso. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Babylove-Lesley, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online“.

Quello che vedete in basso è un ulteriore messaggio che purtroppo sta tenendo sotto scacco le persone. La truffa agisce nello stesso modo, per cui fate molta attenzione e cercate di non cascarci.

“Una bella ragazza vuole conoscerti, non rifiutare.

Mi chiamo Pat. Sono una donna aperta, coraggiosa e socievole a cui piace vivere facile, divertente e semplice.

Credo che il destino ti darà l’opportunità di goderti e goderti i momenti il ​​\u200b\u200bpiù possibile.

Chiudo gli occhi e ci vedo felici e contenti. Diventiamo il più liberi e desiderabili l’uno per l’altro possibile.

Se la tua curiosità è stuzzicata, puoi esplorare la mia pagina sul sito per adulti Babie-Pat.

Affinché ciò abbia successo, non ignorare la registrazione, perché non saremo in grado di corrispondere!

In attesa di richiesta di amicizia!“.