Ormai come si sa l’intelligenza artificiale sta continuando a crescere senza avere un punto di fine. Cosi facendo riesce sempre a cambiare, a portare novità ma anche a diventare molto più accessibile per quanto riguarda la maggior parte delle persone grazie anche a Midjourney.

Essa infatti sta lanciando delle notevoli novità che riescono in qualche modo a caratterizzare l’accessibilità dell’IA.

Midjourney, si parla di web?

Come già sottolineato prima, l’intelligenza artificiale sta seguendo una notevole crescita. Tutto questo anche grazie ai vari servizi disponibili come ad esempio la generazione di immagini e testi, che ormai sono disponibili a tutti. Ed è anche in questo settore che si introducono delle novità con Midjourney che finalmente lancia la sua interfaccia web.

Il conosciuto Midjourney, famoso per la generazione di grafiche digitali finalmente diventa accessibile per tutti attraverso il suo lancio sul web.

Midjourney sicuramente ha introdotto così una novità non da poco. Anche perché lo stesso strumento era solo disponibile all’uso, attraverso il canale Discord della stessa azienda che si occupa di gestire il tutto.

Se dobbiamo entrare nel discorso tecnico il suo funzionamento non ha subito nessun problema, sempre nella limitazione dei suoi tempi tecnici, obbligatori per la generazione delle immagini. Però l’utilizzo del canale Discord, per usufruire di questo servizio non era il massimo per l’accessibilità e la semplicità di utilizzo.

Adesso però non c’è più nessun tipo di problema visto che Midjourney si può trovare anche sul web. Attraverso questa nuova interfaccia il suo utilizzo è reso molto più semplice e intuitivo. Normalmente sarà necessario effettuare il login.

Dopo aver effettuato quest’ultimo, ci troveremo sulla pagina iniziale di Midjourney. Nella quale potremmo osservare vari esempi di immagini generate con l’intelligenza artificiale. Nel caso che vogliate generare un qualcosa, basterà usare il prompt per inserire il testo per la relativa generazione. I nuovi iscritti avranno delle limitazioni con un limite di 25 generazioni di immagini gratis.