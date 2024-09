Il team di DXOMARK ha analizzato a fondo il display del Pixel 8a, lo smartphone economico di Google. Il risultato emerso è assolutamente interessante che conferma la bontà delle soluzioni hardware e software ideate dall’azienda di Mountain View.

Dopo diversi test rigorosi in condizioni di uso differenti, lo schermo del Pixel 8a ottiene 145 punti e si posiziona al quarto posto nella categoria degli smartphone high-end. Nella graduatoria completa, invece, che include anche gli smartphone premium, il device Google si posiziona al 23esimo posto.

Il Google Pixel 8a è caratterizzato da un display OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un refresh rate a 120Hz. L’aspect ratio è 20:9 e la densità dei pixel raggiunge circa i 430 ppi.

Il Google Pixel 8a è stato sottoposto, con successo, ai rigorosi test empirici di DXOMARK e conquista l’etichetta Eye Comfort

Tra i punti di forza rilevati da DXOMARK emerge chiaramente la buona luminosità del pannello all’esterno. Sappiamo che queste condizioni sono le più difficili e una buona visibilità alla luce del sole è sintomo di una buona componente tecnica utilizzata.

Anche all’interno e con ambienti scuri, la luminosità resta buona anche con l’HDR10 attivo nei video. In generale, le analisi dimostrano che il pannello si comporta bene in ogni condizioni di utilizzo. I buoni risultati ottenuti hanno permesso al device di conquistare l’etichetta Eye Comfort che sottolinea l’attenzione alla salute degli utenti e dei loro occhi.

Gli aspetti negativi evidenziati da DXOMARK indicano una tendenza alla colorazione arancione che appare qualche volta durante la riproduzione. Gli angoli di visione sono limitata e comportano una variazione dei colori così come la riproduzione non eccezionale dei video in modalità SDR.

Ricordiamo che il test sui display condotto da DXOMARK si concentra su una serie di test empirici che simulano l’utilizzo in condizioni reali. Le prove tengono conto sia dell’hardware che che delle ottimizzazioni software da parte dei produttori. Inoltre, vengono utilizzate solo le app di serie installata per quanto riguarda foto e video al fine di non falsare i risultati.