L’intelligenza artificiale come ormai possiamo osservare sta continuando il suo percorso di sviluppo e progresso nel mondo della tecnologia. Un esempio di IA è proprio Google Gemini che sta rinnovando e migliorando alcuni dettagli.

Il famoso assistente introdotto non da molto sta riscontrando diverse introduzioni per nuovissime novità.

Google Gemini, novità?

Come già detto prima, finalmente Google sta introducendo alcune nuove novità per quanto riguarda il suo famosissimo assistente Gemini. Le quali puntano al miglioramento dell’esperienza dell’utente attraverso un nuovo pannello fluttuante per la visualizzare vari risultati.

Funzione che a quanto pare sembri aver preso popolarità man mano i suoi aggiornamenti, sembra soddisfare tutti i requisiti per risolvere uno dei maggiori problemi di Google Gemini. Fino ad adesso l’assistente andava ad espellere l’utente dall’app per mostrare i vari risultati. Però attraverso l’implementazione della nuova interfaccia, gli utenti finalmente potranno restare nell’applicazione in questione e visionare le relative risposte tramite una finestra sovrapposta.

Inoltre questo nuovo pannello fluttuante sembra presentare un’animazione luminosa intorno al bordo, regalando così un aspetto molto più dinamico all’interfaccia in questione. A quanto pare questa nuova strada intrapresa ne apre molte altre visto che si potrà aggiungere il trascinamento di testo o immagini dai risultati forniti da Google Gemini e molto altro.

In vari mercati ad esempio Google ha preso la briga di inserire un pulsante denominato “Ask this video” per Google Gemini. Il quale comparirà soltanto durante la visione del video. Funzione che permetterà di ottenere un riassunto e di porre delle domande nel caso che ce ne siano.

Il relativo rollout della funzionalità sta avvenendo gradualmente, consentendo così a Google di poter testare e provare la sua nuova interfaccia su una platea di utenti molto più ampia. Cosa che permetterà all’azienda di scovare eventuali problemi informatici. Dopo questo la funzionalità sarà sicuramente estesa a tutti gli utenti Gemini.