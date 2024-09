Ritorniamo a parlare del tanto atteso Android 15, il quale è al centro del continuo lavoro del team di sviluppatori di Google che stanno cercando di ottimizzarlo nel miglior modo possibile.

Ma oltre questo con il nuovo software verranno introdotto moltissime novità, dove ci attenderanno anche dei grandi ritorni.

Android 15, si parla di ritorno?

Coma già annunciato prima il team di sviluppatori di Google attualmente sta lavorando all’ottimizzazione per quanto riguarda il suo futuro. Normalmente tutto questo in attesa del lancio globale del sistema operativo.

Normalmente con il passare dei mesi si sono fatte note alcune delle novità che dovrebbero essere introdotte con Android 15. Come ad esempio si era parlato di un pannello per il controllo del volume con un look totalmente nuovo. Il quale ha subito alcune rimozioni come ad esempio la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale. Comandi che a quanto pare saranno reintrodotti.

Infatti è stato proprio il team di Google ha dare la conferma che la rimozione di questi ultimi due comandi da Android 15 è intenzionale. Facendo strada così per il futuro rientro sempre degli stessi con il prossimo aggiornamento. Con precisione si parla di un futuro rientro direttamente con la versione finale.

Con molta probabilità i controlli appena nominati supporteranno solo le cuffie ANC di Google ovvero le famose Google Pixel Buds Pro e Google Pixel Buds Pro 2.

Nel nuovo pannello di Android 15, gli utenti potranno osservare ai vari collegamenti, e attraverso la selezione di quest’ultimi si aprirà una nuova finestra mobile per permettere di gestire tutte le relative funzionalità.

Invece per quanto riguarda tutti gli utenti che non predisporranno di questa tipologia di cuffie potranno visualizzare in basso al centro un unico pulsante. Adesso bisogna aspettare solo la nuova introduzione di Android 15 alla fine così di provare e testare tutto il lavoro svolto dal team di Google.