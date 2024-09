Iliad, BOMBE assolute: fino a 250 GIGA a partire da 7 EURO

Dopo il mese di luglio, c’era bisogno di ripristinare un’offerta clamorosa che infatti è tornata a far paura alla concorrenza. Iliad ha deciso di mettere di nuovo in gioco la sua amatissima Flash 200, un’offerta mobile straordinaria che arriva con un prezzo estremamente accessibile e per certi versi anche abitudinario per tanti utenti.

Quando si tratta di questa tipologia di offerte però bisogna fare presto e infatti proprio durante i prossimi giorni la Flash 200 scadrà. L’obiettivo è portare gli utenti a sottoscrivere la quanto prima possibile, soprattutto perché il prezzo è un vero affare in virtù di quello che la soluzione mobile offre. Al suo interno infatti questa nuova Flash 200 vanta 200 giga in connessione 5G gratuita per navigare sul web liberamente ma non solo. Ecco anche minuti illimitati per telefonare qualsiasi numero di rete fissa o mobile e messaggi illimitati verso tutti. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € per sempre. Non finisce qui però, visto che Iliad dispone anche di altre due offerte che fanno capo alla stessa linea che è la Giga.

Iliad mostra le sue offerte migliori, sono ancora disponibili le tre soluzioni sul sito

Tutte le volte che Iliad rende disponibile delle offerte, spesso le tiene presenti sul sito ufficiale per lungo tempo. Questo è il caso delle due offerte al momento disponibili, le quali prendono il nome rispettivamente di Giga 120 e Giga 250. Al loro interno c’è davvero di tutto, partendo dai minuti senza limiti e dai messaggi senza limiti.

La prima, che è quella meno costosa, ha un prezzo mensile che dura per sempre di soli 7,99 € al mese. Ci sono poi anche 120 giga in 4G per navigare sul web. La vera star però è proprio la Giga 250, soluzione mobile che con 11,99 € al mese permette di avere 250 giga in 5G. Queste soluzioni sono ancora presenti sul sito di Iliad e possono essere scelte da tutti.