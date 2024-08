Iliad: SHOW assoluto con 3 offerte, ecco la FLASH 200 con il 5G

Come si sta comportando Iliad in questi anni è chiaro a tutti: l’intento è quello di prendere sempre di più il dominio. Dopo aver perfezionato le sue offerte con fibra ottica, il gestore è tornato a battere forte sulle offerte mobili che sembrano avere la meglio anche questa volta.

Un colpo dopo l’altro, l’importante azienda telefonica sta portando a casa grosse vittorie, rendendo la vita difficile ai leader del momento. Diversi operatori virtuali infatti hanno visto scappare via i loro utenti, soprattutto per via della qualità delle offerte di Iliad. Adesso infatti sembra molto più difficile fare fronte a questo gestore, il quale sta sviluppando una campagna anche per il prossimo autunno. L’obiettivo è quello di battere soprattutto Vodafone, TIM e proprio i gestori virtuali e con le sue tre offerte molto probabilmente ci riuscirà in maniera alquanto agevole.

Iliad batte tutti, in questo momento le sue tre offerte dominano

Al momento le tre offerte più interessanti del mercato sono detenute tutte da Iliad sul sito ufficiale. Queste, disponibili per tutti gli utenti, partono da soli 7,99 € nel caso della Giga 120. Questa, come tutte le altre offerte del gestore, include minuti ed SMS senza limiti al suo interno. Per i giga invece, eccone 120 in 4G.

Le altre due offerte si chiamano Giga 250 e Flash 200. La prima arriva a 250 giga in 5G per 11,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 200 giga in 5G per 9,99 € al mese.

Gli utenti che scelgono una di queste offerte Iliad possono avere anche un’opportunità, ma solo nel caso in cui questa parta da 9,99 € al mese a salire. Il gestore infatti consente agli utenti di poter avere uno sconto sulla fibra ottica, la quale costerà solo 19,99 € e non 24,99 € come da listino. Per il resto, non ci sono limitazioni in quanto le offerte di Iliad possono essere scelte liberamente da tutti senza problemi.