Questi ultimi giorni di agosto sono senza alcun dubbio bollenti per la telefonia italiana, i vari operatori infatti si accingono ad aggiornare i propri cataloghi di offerte per introdurne di nuove in prossimità del mese di settembre, il mese in arrivo infatti, significherà nuove promozioni e nuove tariffe per moltissimi operatori italiani.

Ovviamente anche Ho. Mobile ci tiene a dire la sua e si sta preparando infatti ad un mese di fuoco a colpi di promozioni in arrivo, fino al 3 settembre però è presente ancora una promo decisamente ghiotta che per il mese di agosto ha fatto le forniture dell’operatore viola, il quale viene da un periodo decisamente florido per il proprio fatturato, grazie a tantissime promozioni lanciate sul mercato che hanno soddisfatto ogni utente.

Quella di cui vi parliamo oggi e senza alcun dubbio la più ricca e priva di compromessi presente nel catalogo dell’operatore italiano, parliamo infatti di una formula all inclusive, con dati in quantità per navigare senza nessun tipo di preoccupazione al massimo della velocità.

Tutto incluso spendendo meno di 10 € al mese

La prima in questione garantisce con un contributo di 10 € al mese 200 GB di traffico dati in connettività 5G, minuti limitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, come potete eleggere dunque avrete a disposizione tutto il necessario per un’esperienza completa e soddisfacente senza nessun tipo di preoccupazione.

Fate attenzione però, il costo di attivazione sarà pari a 2,99 € solo se proverrete però da alcuni operatori virtuali specifici, altrimenti il costo salirà a 29,90 €, per di più potrete scegliere se ricevere la nuova Sim fisica a casa oppure attivare la eSIM in formato digitale, in tal modo, una volta effettuata tutta la procedura, avrete subito a disposizione la vostra nuova Sim mantenendo il vostro numero di provenienza, l’unico requisito è però avere un telefono in grado di supportare questo nuovo standard.