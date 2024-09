Spotify contro iOS: gli utenti Apple non possono più usare i tasti del volume

Non è la prima volta che Spotify litiga con Apple e in questo caso la situazione sembra essere nota soprattutto a chi utilizza un iPhone. Il motivo della disputa tra le due fazioni giunge a conoscenza dell’informazione a causa di quello che è accaduto: stando a quanto riportato infatti Spotify ha annunciato che Apple avrebbe rimosso la possibilità di utilizzare i pulsanti fisici del volume a bordo dei dispositivi con sistema operativo iOS per regolare l’audio durante l’utilizzo di Spotify Connect.

Per chi non la conoscesse, Connect di Spotify è quella funzione che permette di sincronizzare la celebre applicazione di streaming musicale con apparecchi esterni mediante il Bluetooth o con il Wi-Fi. Fino a poco fa gli utenti avevano la possibilità di regolare l’audio della musica usando i tasti fisici del volume dell’oro iPhone. Ora però questa possibilità non esiste più e infatti gli utenti devono recarsi per forza di cose all’interno dell’applicazione e usare i suoi controlli del volume.

Spotify contro Apple ed iOS: ora i tasti volume degli iPhone non servono più a nulla

“Apple ha disabilitato la funzione che consentiva a Spotify di controllare il volume dei dispositivi connessi tramite i tasti fisici del volume. Stiamo collaborando con loro per trovare una soluzione, nel frattempo puoi regolare facilmente il volume del tuo dispositivo connesso direttamente dall’app Spotify“.

Queste sono le parole che figurano all’interno del comunicato ufficiale pubblicato da Spotify, il quale è stato inserito direttamente tra le pagine di supporto dell’area Connect. Chiaramente c’è una precisazione obbligatoria, ovvero che questa novità non va assolutamente ad inficiare sulle connessioni AirPlay o Bluetooth e neanche sugli utenti Android. Stando a quanto riportato inoltre Apple avrebbe risposto a Spotify: l’unico modo per poter utilizzare di nuovo i controlli del volume sarebbe quello di accoppiare l’applicazione direttamente con un HomePod, altoparlante intelligente del colosso di Cupertino.