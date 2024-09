WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata a livello globale, si prepara a lanciare una novità significativa destinata a rivoluzionare la gestione delle chat. Secondo le ultime rivelazioni provenienti dalla versione beta 2.24.18.16 per Android, condivise da WABetaInfo, gli sviluppatori stanno perfezionando una funzionalità innovativa: i filtri personalizzati per le conversazioni.

I filtri personalizzati di WhatsApp

Questa nuova caratteristica, attualmente in fase di test, permetterà agli utenti di creare liste personalizzate di contatti e gruppi, con l’obiettivo di semplificare l’accesso e la ricerca delle chat più rilevanti. I filtri verranno generati automaticamente e posizionati nella parte superiore dell’elenco delle chat, consentendo così una navigazione più rapida e mirata tra le conversazioni.

Il funzionamento è progettato per essere intuitivo: una volta che un utente crea una lista di contatti o gruppi, WhatsApp genererà un filtro personalizzato con lo stesso nome della lista. Selezionando questi filtri, l’utente potrà visualizzare solo le chat correlate, riducendo il rischio di distrazioni e ottimizzando la gestione delle comunicazioni.

Questa funzionalità risulta particolarmente vantaggiosa non solo per gli utenti privati, ma anche per le aziende che utilizzano WhatsApp Business. Le imprese potranno organizzare e monitorare più efficacemente clienti e conversazioni, migliorando la gestione di lead, transazioni e richieste dei clienti. Questo strumento promette di semplificare notevolmente il follow-up degli ordini e il supporto clienti, tutto direttamente all’interno dell’app.

Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per i beta tester. Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale di rilascio, l’avanzamento del progetto suggerisce che potrebbe essere inclusa in uno dei prossimi aggiornamenti. Questo aggiornamento segue altre recenti migliorie, come la funzione che consente di segnare tutti i messaggi non letti come letti con un solo tocco, rendendo la gestione delle conversazioni ancora più efficiente per gli utenti più attivi.