Finalmente ci siamo. Dopo tanti giorni di rumors ed indiscrezioni emerse in rete, il noto produttore tech Xiaomi ha finalmente annunciato sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già anticipato dai rumors degli ultimi giorni, ci stiamo riferendo al nuovo entry-level Xiaomi Redmi 14C. Il suo debutto ufficiale non ha fatto altro che confermate tutto ciò che era emerso nel corso delle ultime settimane. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Redmi 14C

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha finalmente svelato sul mercato mobile il suo nuovo entry-level a marchio Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo device Redmi 14C. Di quest’ultimo avevamo già scoperto gran parte delle sue specifiche, grazie ai numerosi rumors e alle numerose indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane.

Nello specifico, lo smartphone dispone sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.88 pollici in risoluzione HD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro troviamo un notch a goccia dove è alloggiata la fotocamera anteriore per i selfie da 13 MP. Lo schermo ha inoltre una luminosità di picco pari a 600 nits.

Questo smartphone è inoltre uno dei primi a poter vantare la presenza di un inedito processore a marchio Mediatek. Si tratta del soc MediaTek Helio G81. Quest’ultimo è supportato dalla presenza di diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Lo smartphone dispone poi di una batteria con una capienza di 5160 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Redmi 14C sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati quando debutterà anche in Italia.