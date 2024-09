I risultati ottenuti dal Pixel 9 Pro XL per quanto riguarda l’esperienza fotografica hanno ampiamente soddisfatto le aspettative di DXOMARK. Il team di analisi ha sottoposto lo smartphone di Google a diverse prove, ottenendo risultati estremamente positivi.

Il falgship di Mountain View è un vero e proprio cameraphone senza rivali ma Google ha curato particolarmente anche la resa del display. Considerando questi aspetti, gli utenti si trovano di fronte ad uno smartphone completo.

Tuttavia, il team di DXOMARK ha continuato le proprie analisi con un aspetto particolarmente caro agli utenti. Il Pixel 9 Pro XL è stato messo alla prova sui selfie, superando con successo tutte le sfide.

Google ha ottimizzato il comparto fotografico del Pixel 9 Pro XL anche nella fotocamera frontale, i selfie sono eccezionali

Il device ha totalizzato un punteggio di 148 punti, posizionandosi al quarto posto nella classifica assoluta, con solo un punto di differenza rispetto a iPhone 15 Pro e Pro Max. La vetta di questa speciale classifica è occupata da Honor Magic6 Pro con 151 punti.

Le analisi hanno evidenziato nette migliorie dovute all’utilizzo di un hardware rinnovato. Il sensore più grande e la lente aggiornata permettono di migliorare la qualità dell’immagine scattata.

Inoltre, il software permette di avere una resa dei colori più fedele all’originale con l’utilizzo dell’HDR che esalta il risultato. Il bilanciamento del bianco punta a tonalità calde che facilitano anche la resa cromatica del tono della pelle.

In modalità video HDR, il Pixel 9 Pro XL non teme il confronto con i diretti rivali. Il risultato è di altissimo livello con un bilanciamento accurato, colori vibranti e un elevato livello di dettaglio. A rendere il risultato complessivo di alta qualità ci pensa anche il sistema di stabilizzazione che permette di sopperire agli scossoni.

Sia per le foto che per i video, l’autofocus aiuta a centrare perfettamente il soggetto inquadrato. La messa a fuoco è sempre stabile e permette di scegliere tra le varie profondità di campo in maniera precisa e veloce. Questo permette di avere un effetto bokeh nettamente migliorato rispetto al precedente modello.

Gli unici grattacapi con la fotocamera frontale si possono avere con condizioni di illuminazione particolari. Con scarsa illuminazione ambientale possono comparire artefatti e rumore che inficiano la qualità della foto.