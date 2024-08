A quanto pare il team di sviluppo dietro WhatsApp ha pensato di rendere la vita degli utenti Android decisamente più facile, il team alle spalle dei vari update in arrivo per la nota piattaforma di messaggistica ha infatti pensato di migliorare le similitudini tra la versione per iOS e la versione per Android, introducendo una funzionalità a tratti nuova ma per l’appunto già vista su iOS, si tratta della possibilità di cancellare in un colpo solo i messaggi non letti senza doverli necessariamente trovare manualmente, selezionare uno a uno.

Questa funzionalità effettivamente era già disponibile su iOS da parecchio tempo ma mancava su Android, una mancanza che magari per gli utenti più attenti all’ordine nella propria chat poteva risultare decisamente fastidiosa e importante, ecco dunque che WhatsApp ha pensato bene di risolvere una volta per tutto il problema, introducendo questa nuova funzionalità anche su Android, ma non è tutto, infatti anche una nuova funzione sta per arrivare risulta molto interessante.

Più protezione

L’altra funzionalità che molto presto sbarcherà su WhatsApp, consiste nella possibilità di bloccare la ricezione di messaggi da utenti sconosciuti, ciò di fatto farà davvero e proprio muro a tutti i malintenzionati che cercano ogni giorno di truffare gli utenti ignari utilizzando il loro numero di telefono ottenuto in modo improprio, così facendo non potranno più entrare in contatto con le vittime nel tentativo di inviargli i messaggi fraudolenti per cercare di ottenere informazioni sensibili da queste ultime, chi attiva le impostazioni, infatti non riceverà nessun tipo di messaggio se l’utente non è salvato all’interno della lista contatti.

Si tratta di una funzionalità in più che si andrà ad aggiungere alle due ultime arrivate inerenti la tutela della privacy degli utenti, stiamo parlando infatti di username e Pin dei quali si è parlato recentemente e che per l’appunto hanno lo scopo di migliorare la privacy su WhatsApp e la sicurezza di tutti coloro che lo usano.