Un’intesa strategica di grande portata è stata ufficializzata da Pininfarina S.p.A. La quale ha firmato un accordo commerciale dal valore superiore a circa 90 milioni di euro. L’identità del partner, un importante OEM, resta tuttora celata. Ma una cosa è certa, il contratto avrà una durata fino ad aprile 2026. L’azienda italiana ha rilasciato solo una breve dichiarazione a riguardo. Spiegando che l’intesa riguarda lo sviluppo e la produzione, e include attività di concept già avviate dal 2023. Questi progetti preliminari sono stati eseguiti su ordinazione del partner, sottolineando la fiducia riposta nel celebre marchio automobilistico.

L’annuncio arriva in un anno molto importante per Pininfarina. La quale ad aprile ha perso il suo storico presidente Paolo Pininfarina, figura cardine del brand. Figlio di Sergio Pininfarina e nipote del fondatore Battista “Pinin” Farina. Paolo ha segnato la storia della società con creazioni come la Ferrari Sergio del 2013, un omaggio al padre.

Pininfarina: la Battista Targamerica conquista Monterey

Mentre si attendono ulteriori dettagli sull’accordo, Pininfarina continua a far parlare di sé nel settore automobilistico globale. Durante la Monterey Car Week 2024, l’azienda ha svelato un modello unico, la Battista Targamerica. Questa trae ispirazione dalla leggendaria Ferrari Testarossa Spider del 1986, commissionata all’epoca da Gianni Agnelli. La Battista Targamerica richiama il design di quella vettura. In particolare mantenendo l’eleganza del tetto aperto e giocando con una combinazione cromatica audace. Ovvero l’Argento Liquido arricchito con alcuni dettagli della nota totalità “Iconica Blu”.

Il legame tra passato e presente è palpabile in questo modello, che rende omaggio alla storia del design italiano. La Targamerica testimonia la capacità di Pininfarina di rinnovarsi e restare sempre un passo avanti. Pur continuando a restare fedele alle sue radici storiche e stilistiche. Questo modello celebra non solo la tradizione, ma anche l’innovazione. Continuando in questo modo a confermare la forza del marchio sul palcoscenico internazionale.