Sappiamo ormai da diverso tempo che il produttore tech Xiaomi ha quasi ultimato i lavori sulla realizzazione del suo prossimo smartphone di fascia entry-level a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Redmi 14C. Di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare in rete diverso tempo fa. Ora, però, lo smartphone in questione è stato addirittura avvistato in rete in una immagine dal vivo ritraente la confezione di vendita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi Redmi 14C, trapela in rete un’immagine della confezione di vendita

Nel corso delle ultime ore è stata avvistata in rete un’immagine dal vivo ritraente la presunta confezione di vendita di uno dei prossimi smartphone entry-level di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi 14C. L’immagine è stata scattata in Marocco e, grazie alla confezione di vendita, è possibile intravedere alcune delle sue specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato, il nuovo Redmi 14C potrà vantare la presenza di un display più ampio rispetto al passato pari a 6.88 pollici di diagonale. Lo smartphone dovrebbe inoltre essere fornito in diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 o 12 GB di RAM. Per il momento,non sappiamo se questa sarà la RAM effettivamente disponibile sullo smartphone o se sarà presente l’espansione virtuale di quest’ultima.

In ogni caso, dovrebbero poi essere disponibili a supporto fino a 128 GB di storage interno, molto probabilmente espandibile comunque tramite scheda microSD. Un’altra caratteristica di rilievo, secondo quanto è emerso dalla presunta confezione di vendita, sarà poi la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP. Viene denominato AI Camera e questo potrebbe significare che saranno presenti alcune funzionalità legata all’intelligenza artificiale.

Insomma, tutto sembra ormai pronto per il debutto ufficiale di questo nuovo Redmi 14C. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati non appena lo smartphone sarà annunciato ufficialmente sul mercato mobile.