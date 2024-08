Automobili Pininfarina ha rubato la scena al Monterey Car Week in California, presentando due hypercar elettriche uniche che incarnano il massimo del lusso e dell’innovazione tecnologica. Le protagoniste sono la B95 Gotham, ispirata al mondo di Batman, e la Battista Targamerica, un’opera d’arte su ruote commissionata da un cliente esigente. Queste vetture non sono solo esempi di design all’avanguardia, ma rappresentano anche l’apice dell’ingegneria automobilistica italiana.

La grandiosa Battista Targamerica

La Battista Targamerica è stata descritta come la prima hypercar elettrica coach-built al mondo, una meraviglia costruita su misura per un cliente statunitense che desiderava qualcosa di veramente speciale. Con una carrozzeria completamente ridisegnata e ispirata al concept PURA Vision, questo capolavoro combina linee eleganti e audaci, con una livrea in argento e blu arricchita da accenti neri. Un dettaglio unico e personalissimo è l’humidor per sigari, realizzato in vetro e alluminio, installato tra i sedili, una richiesta esplicita del proprietario.

Il CEO di Automobili Pininfarina, Paolo Dellachà, ha espresso con orgoglio come la Battista Targamerica rappresenti le infinite possibilità creative del team, unendo artigianato di altissimo livello e design personalizzato per soddisfare i desideri più esigenti. La Targamerica non è una classica auto, sarebbe sbagliato categorizzarla così, come un semplice veicolo. No, questa hypercar è arte, lusso, un mezzo elegante e mozzafiato con prestazioni eccezionali. La Pininfarina ha infatti una potenza straordinaria di 1.900 CV, 2.340 Nm di coppia e un’accelerazione eccezionale che da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, come la si può chiamare solo auto?

L’hypercar di Batman

Accanto alla Targamerica, la B95 Gotham ha catturato l’immaginazione degli spettatori. Ispirata a Batman e realizzata in collaborazione con Warner Brothers, questa hypercar è la rappresentazione di Bruce Wayne in tutte le sfaccettature. Oscuro e lussuoso, è la rappresentazione fisica dell’auto dei sogni di molti. Gli interni sono estremamente tecnologici, diverse caratteristiche riportano a Batman, come la voce del sistema del famoso maggiordomo Alfred. Interno ed esterno sono curati nei minimi dettagli, un pezzo unico che solo pochi potranno avere nella propria collezione.