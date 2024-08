Il Samsung Galaxy Book 4 Edge è uno dei laptop più attesi del 2024, e per buone ragioni. Non è solo un altro notebook di fascia alta, ma un dispositivo che introduce una nuova era nel mondo dell’informatica grazie al suo innovativo processore Qualcomm Snapdragon X1 Elite basato su architettura ARM.

Questo processore promette di ridefinire gli standard di performance e efficienza energetica, aprendo la strada a un futuro dove ARM potrebbe diventare il nuovo standard nel mondo dei laptop. Tuttavia, questa innovazione non è priva di sfide e limitazioni. In questa recensione, esamineremo in dettaglio il Galaxy Book 4 Edge, esplorando il design, la qualità della tastiera e del mouse, il display, le prestazioni hardware, e naturalmente, il cuore pulsante di questo laptop: il processore Snapdragon.

Design e materiali

Il Samsung Galaxy Book 4 Edge colpisce immediatamente per il suo design elegante e minimalista. Con uno spessore di soli 10,9 mm e un peso di 1,16 kg, è un dispositivo incredibilmente sottile e portatile, perfetto per chi è sempre in movimento. Tuttavia, la sensazione al tatto potrebbe ingannare: pur essendo leggero, non dà l’impressione di essere così leggero come ci si aspetterebbe, forse a causa della solidità e della qualità dei materiali utilizzati. Il laptop è realizzato con materiali di altissima qualità, che trasmettono una sensazione di robustezza e durabilità.

Il nuovo colore Sapphire Blue, esclusivo per questa serie, aggiunge un tocco di sofisticatezza al design. Si tratta di una tonalità che varia tra il grigio e il celeste, con riflessi che si fanno più evidenti sotto la luce naturale. Questa scelta cromatica non solo distingue il Samsung Galaxy Book 4 Edge dai concorrenti, ma lo rende anche un dispositivo esteticamente piacevole da vedere e da usare. Sul lato destro del dispositivo, troviamo una porta HDMI 2.1, ideale per collegare monitor 4K a 60 Hz, insieme all’ingresso per cuffie e microfono. Sul lato sinistro, ci sono due porte USB-C 4.0, che supportano la ricarica del dispositivo e il trasferimento dati ad alta velocità. Nella confezione è incluso un caricatore originale Samsung da 65 W con il relativo cavo, garantendo una ricarica rapida ed efficiente.

Tastiera e mouse

Una delle caratteristiche che rendono il Samsung Galaxy Book 4 Edge davvero eccezionale è la tastiera. Retroilluminata e con tasti ben distanziati, offre un’esperienza di digitazione che pochi altri laptop possono eguagliare. La sensazione al tatto è incredibile, con una risposta precisa e confortevole che rende la scrittura un vero piacere. Se sei uno scrittore, un programmatore o semplicemente qualcuno che passa molte ore a scrivere, questa tastiera diventerà rapidamente la tua preferita.

Il touchpad, ampio e realizzato con materiali di alta qualità, completa l’esperienza di input. La sua reattività è eccellente, permettendo un controllo preciso e fluido del cursore. Anche i bordi esterni del touchpad rispondono perfettamente ai comandi, sebbene non sia all’altezza della tastiera in termini di eccellenza complessiva. In ogni caso, l’interazione tra tastiera e touchpad rende l’utilizzo del Samsung Galaxy Book 4 Edge estremamente piacevole e produttivo.

Display e audio

Il display del Samsung Galaxy Book 4 Edge è un vero capolavoro tecnologico. Con un pannello Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici, risoluzione 3K e un refresh rate di 120 Hz, questo schermo è ai vertici della categoria. La qualità delle immagini è straordinaria: colori vividi, neri profondi e una copertura del 120% dello spazio colore DCI-P3 lo rendono ideale per ogni tipo di utilizzo, dalla visione di contenuti multimediali al lavoro professionale nel campo dell’imaging. Inoltre, lo schermo è touchscreen, il che aumenta ulteriormente la produttività, permettendo interazioni più dirette e intuitive.

Una caratteristica particolarmente apprezzabile è il vetro di copertura antiriflesso, realizzato con cornice Gorilla Glass. Questo non solo protegge il display da graffi e urti, ma garantisce anche una visibilità ottimale anche in ambienti molto luminosi o all’aperto. Finalmente, con il Samsung Galaxy Book 4 Edge, è possibile lavorare sotto la luce diretta del sole senza dover sacrificare la qualità visiva.

Il comparto audio, purtroppo, non raggiunge le stesse vette del display. Gli speaker quad, posizionati nella parte inferiore del laptop, offrono un suono bilanciato con tecnologia Dolby Atmos, ma il volume complessivo non è particolarmente elevato. La qualità audio è buona, con bassi e alti ben definiti, ma ci si potrebbe aspettare qualcosa di più da un dispositivo con uno schermo così eccellente. Tuttavia, per un uso quotidiano, l’audio è più che adeguato.

Comparto hardware e batteria

Passiamo ora al cuore del Samsung Galaxy Book 4 Edge: il suo comparto hardware. Il laptop è dotato di 16 GB di RAM LPDDR5x e di uno storage interno da 512 GB UFS, che garantiscono una velocità e una reattività impressionanti. La scheda grafica Qualcomm Adreno, insieme alla NPU Qualcomm Hexagon, contribuisce a rendere questo laptop capace di gestire con facilità multitasking complessi e applicazioni grafiche intense.

Le prestazioni generali del dispositivo sono eccellenti, soprattutto considerando che si tratta di una piattaforma ancora relativamente nuova. Tuttavia, è importante notare che non tutti i software sono ancora ottimizzati per l’architettura ARM. Questo potrebbe rappresentare un problema per i professionisti che utilizzano programmi specifici non ancora compatibili. Ad esempio, Adobe Premiere Pro, uno dei software di montaggio video più utilizzati al mondo, non è attualmente supportato su questa piattaforma. Sebbene ci siano alternative come DaVinci Resolve, che funzionano perfettamente, chi è abituato a un particolare software potrebbe trovare limitante questa incompatibilità.

Per quanto riguarda la batteria, il Samsung Galaxy Book 4 Edge offre un’autonomia di circa 4-8 ore, a seconda dell’uso. Con il display impostato a 120 Hz e sfruttando al massimo le capacità del laptop, l’autonomia scende a circa 4 ore e mezza. Tuttavia, con un utilizzo più moderato, è possibile raggiungere tranquillamente le 8 ore. La ricarica è rapida grazie al caricatore da 65 W, e anche se l’autonomia non è eccezionale, è sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Processore Qualcomm Snapdragon

Il vero protagonista di questo laptop è il processore Qualcomm Snapdragon X1 Elite, che rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle tradizionali CPU basate su architettura x86 di Intel e AMD. Questo processore, basato su architettura ARM, promette di rivoluzionare il mondo dei laptop, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e efficienza energetica. Durante i test, il processore ha dimostrato di essere estremamente veloce e reattivo, gestendo senza problemi anche le operazioni più complesse.

Tuttavia, come già accennato, la mancanza di software ottimizzati per ARM è un problema significativo. Questo processore ha un enorme potenziale, ma la sua vera forza sarà evidente solo quando un numero maggiore di applicazioni sarà ottimizzato per questa architettura. Attualmente, chi utilizza software professionali potrebbe trovare limitante la mancanza di compatibilità, rendendo questo laptop più adatto a un pubblico di utenti generici o a coloro che utilizzano principalmente applicazioni di produttività leggera.

Ottimizzazione con IA

Un altro aspetto interessante del Samsung Galaxy Book 4 Edge è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, in particolare tramite Microsoft CoPilot. Questa funzionalità, sebbene ancora in fase di sviluppo, offre alcune interessanti possibilità, come la manipolazione delle immagini su Paint e l’assistenza in Office 365. Tuttavia, l’integrazione dell’IA non è ancora perfetta, e ci sono ancora bug e difetti da risolvere.

Il tasto dedicato per CoPilot sulla tastiera è un comodo shortcut, ma apre semplicemente una versione web di CoPilot, limitando l’utilità di questa funzione. Sebbene l’IA abbia un enorme potenziale, attualmente l’integrazione sembra ancora un po’ acerba, soprattutto per quanto riguarda l’uso grafico. In futuro, con ulteriori sviluppi, questa funzione potrebbe diventare un vero punto di forza, ma per ora è più una curiosità che una necessità.

Prezzi e conclusioni

Il Samsung Galaxy Book 4 Edge è un dispositivo di fascia alta che introduce molte novità interessanti, ma che non è ancora perfetto per tutti. Il design elegante, la tastiera eccezionale, il display mozzafiato e il processore Snapdragon X1 Elite sono tutti punti di forza che rendono questo laptop un prodotto all’avanguardia. Tuttavia, le limitazioni dovute alla compatibilità software e la mancanza di ottimizzazione dell’IA lo rendono meno adatto ai professionisti che necessitano di strumenti specifici.

Il prezzo di listino di 1.699,00 euro potrebbe sembrare elevato, soprattutto considerando le limitazioni attuali. Tuttavia, per chi è disposto a sperimentare e a sfruttare le potenzialità di un processore ARM in un laptop, il Galaxy Book 4 Edge rappresenta una scelta eccellente. Con il tempo, man mano che più software verranno ottimizzati per ARM e che l’IA di CoPilot migliorerà, questo laptop potrebbe diventare una delle migliori scelte sul mercato.