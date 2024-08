Meta, la multinazionale nota per il suo impegno nella realtà virtuale, è al lavoro su un nuovo dispositivo di realtà mista che potrebbe segnare un’evoluzione straordinaria in questo settore. Stando a un recente report di “The Information”, l’azienda starebbe sviluppando un paio di occhiali che integrano avanzate tecnologie come il passthrough e controlli basati sui gesti. Le lenti saranno molto compatte e leggere. Una scelta estetica che permette di ridurre notevolmente lo spessore generale degli occhiali. Il loro design però comporta una separazione tra il visore vero e proprio, che peserà circa 110 grammi, e un’unità esterna contenente la batteria e il processore. Quest’ultima dovrà essere portata in tasca, una soluzione che potrebbe non soddisfare tutti. Specialmente coloro che prediligono dispositivi più integrati e meno ingombranti.

Il progetto “Orion” e le prospettive future di Meta

L’azienda di Menlo Park sembra voler posizionare questo articolo in una fascia intermedia di mercato. In particolare, intende collocarli tra i più semplici occhiali intelligenti, come i Ray-Ban Meta e i visori più sofisticati, come l’Apple Vision Pro. Ad ogni modo, nonostante l’innovazione tecnologica che promette questo dispositivo, è improbabile che arrivi presto sul mercato. Si vocifera infatti che il suo lancio non avvenga prima del 2027. In più, non è escluso che il progetto possa essere abbandonato qualora non risulti convincente o se i costi di produzione si rivelassero troppo elevati. Proprio come già accaduto con altri visori di fascia alta.

In contemporanea a questo progetto, Meta è anche impegnata nello sviluppo di un altro paio di occhiali, conosciuti con il nome in codice “Orion“. Questi ultimi potrebbero diventare una delle principali attrazioni del prossimo evento Connect di settembre 2024. A differenza del progetto di realtà mista, “Orion” sembra aver superato le fasi di sviluppo senza particolari intoppi.

Insomma, mentre l’attesa per i nuovi occhiali di RV si prolunga, è chiaro che Meta non sta lasciando nulla al caso. La multinazionale sta diversificando la propria offerta per incontrare le esigenze di un pubblico sempre più ampio e variegato. Puntando su dispositivi innovativi che potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.