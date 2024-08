Iliad cresce ancora: utenti mobili e domestici in aumento

È impossibile non ricordare quando il mondo della telefonia mobile in Italia è stato scosso da un arrivo in particolare qualche anno fa. Si tratta di quello di Iliad, il gestore che è arrivato per la prima volta sul territorio brandendo fin dal primo momento le sue armi migliori. A suon di grandi offerte infatti Iliad è riuscito a mettere tanto legno in cascina accogliendo milioni di utenti fin dal 2018, da quell’estate che fu solo l’inizio di una lunga cavalcata trionfale.

Sono passati ormai sei anni e a quanto pare la situazione non è cambiata. Stando a quanto riportato infatti Iliad continua a crescere ed ha chiuso il primo semestre del 2024 fatturando ben 552 milioni di euro, una crescita netta di 11,5 punti percentuali rispetto all’anno scorso nel periodo equivalente. Ad oggi gli utenti che hanno un abbonamento con Iliad complessivamente tra abbonamenti domestici e mobili, sono 11.565.000. Di questi solo 280.000 hanno l’abbonamento in fibra ottica, l’unico messo a disposizione.

Iliad cresce ancora e batte ogni aspettativa, ora si punta a 12 milioni di utenti

Al momento la campagna promozionale mobile di Iliad sembra andare a gonfie vele, ma anche quella per la rete fissa non va male. Il colosso ha totalizzato 35.000 nuovi abbonamenti proprio negli ultimi tre mesi, portandoli a raddoppiare in un anno circa. Questo il comunicato ufficiale:

“Nel primo semestre dell’anno, iliad ha ottenuto risultati significativi, confermandosi leader per saldo netto di nuovi utenti per il venticinquesimo trimestre consecutivo. Di anno in anno, abbiamo dimostrato come iliad sia un’azienda che contribuisce attivamente allo sviluppo del Paese. I dati attuali indicano che siamo sulla strada giusta, con una crescita costante di fatturato ed EBITDAaL, e una community che ha raggiunto 11,5 milioni di utenti. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo quasi raddoppiato la nostra base clienti nel segmento della fibra FTTH, un chiaro segnale di una crescente consapevolezza degli utenti verso qualità e trasparenza“.