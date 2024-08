Il 2025 potrebbe essere un anno particolarmente ricco in casa Apple. Mark Gurman di Bloomberg ha anticipato le mosse future dell’azienda soffermandosi su alcuni dei dispositivi in arrivo il prossimo anno, tra questi appare anche la versione economica di Apple Vision Pro.

L’esperto ritiene che Apple sia già a lavoro su un modello molto più economico del suo visore e su una seconda generazione di Apple Vision Pro. A destare maggiore curiosità, per il momento, è comunque il presunto modello low cost, che potrebbe consentire a un maggior numero di utenti di accedere a una tale tecnologia senza dover sostenere la cifra spropositata prevista per il modello attualmente in commercio.

Apple Vision Pro arriverà in versione economica entro il prossimo anno

Le voci sull’arrivo di un Apple Vision Pro più accessibile circolano da mesi e Gurman offre l’ennesima conferma a riguardo, sostenendo che la nuova versione sarà più comoda e leggera e che sarà disponibile al costo di circa 1500,00/2000,00 dollari.

Definire una tale cifra “economica” potrebbe apparire un azzardo ma è bene tenere a mente che, attualmente il visore Apple prevede un costo di partenza di ben 3499,00 dollari. Il visore rimane quindi prerogativa di una fascia ben ristretta di utenti.

La versione accessibile di Apple Vision Pro, prevista per il prossimo anno, non è l’unica novità sulla quale la Mela di Cupertino sarebbe attualmente impegnata. Secondo Gurman, in un futuro non troppo lontano avremo modo di conoscere gli attesissimi Apple Glass, che da anni alimentano la curiosità degli appassionati. Inoltre, sempre nel 2025 dovremmo poter conoscere anche una seconda generazione di Vision Pro, che sarà sicuramente in grado di collaborare con le nuove funzionalità d’intelligenza artificiale sviluppate dal colosso e presto introdotte anche su iPhone.

A rendere il 2025 decisamente entusiasmante per gli appassionati sarà anche l’arrivo di nuovi iPhone, come i modelli Air o Slim protagonisti delle indiscrezioni più recenti; e della nuova variante di iPhone SE, con Face ID, display OLED e supporto ad Apple Intelligence.