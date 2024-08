In una mossa sorprendente, Midjourney, la popolare piattaforma di creazione di immagini basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato il suo ingresso nel settore dell’hardware. L’annuncio è arrivato tramite il loro account X (ex Twitter), cogliendo di sorpresa molti nel mondo della tecnologia e alimentando speculazioni sul futuro dell’azienda.

La nuova vita di Midjourney

Midjourney, fondata nel 2022, si è rapidamente affermata come un leader nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Recentemente, l’azienda ha guadagnato ulteriore visibilità offrendo i suoi strumenti di creazione di immagini AI gratuitamente attraverso una pagina web, senza la necessità di passare per Discord, seppur con alcune limitazioni. Questa iniziativa ha rafforzato la posizione di Midjourney come punto di riferimento nel settore, attirando un vasto pubblico di creativi e appassionati di tecnologia.

L’ingresso nel mercato dell’hardware rappresenta un notevole cambiamento di rotta per l’azienda, conosciuta finora esclusivamente per i suoi servizi software. Il post su X, oltre ad annunciare questa novità, ha fornito un indirizzo email per chi fosse interessato a unirsi al nuovo team hardware, suggerendo che il progetto è ancora nelle fasi iniziali. Sebbene i dettagli specifici sui nuovi prodotti non siano stati ancora rivelati, un commento criptico dell’azienda – “Non stiamo ancora annunciando nulla di specifico, ma abbiamo diversi progetti in corso” – lascia intendere che Midjourney potrebbe avere più di un prodotto hardware in sviluppo.

Ulteriore curiosità è stata suscitata quando un utente ha condiviso uno screenshot di un profilo LinkedIn di un ex membro del team Apple Vision Pro, che ha recentemente assunto il ruolo di capo del reparto hardware in Midjourney. La risposta di Midjourney a questo post, “ben notato”, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Resta ora da vedere quale direzione prenderà l’azienda in questo nuovo percorso. Che tipo di hardware potrebbe sviluppare un’azienda specializzata in IA generativa per immagini? Sebbene sia difficile fare previsioni precise, è chiaro che Midjourney sta reclutando attivamente talenti per questo progetto, il che suggerisce che il percorso verso il mercato potrebbe essere ancora lungo. Nel frattempo, l’industria tecnologica e gli appassionati di IA seguiranno con interesse l’evolversi di questa ambiziosa iniziativa.