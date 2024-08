I possessori dei nuovi Pixel 9 che hanno deciso di sbloccare il bootloader potrebbero dover fare i conti con alcune limitazioni inattese. Infatti, secondo le prime testimonianze emerse dalla community di XDA, lo sblocco su questi dispositivi comporta la disattivazione di numerose funzionalità AI. Le quali rappresentano proprio alcune delle caratteristiche principali di questi modelli. Le funzioni interessate includono PixelScreenshot, PixelStudio, i suggerimenti IA per il meteo e le Call Notes. Tutti elementi distintivi dei Pixel9.

Sicurezza o libertà: il dilemma dei Pixel 9

La decisione di Google sembra mirare a prevenire l’esecuzione dei modelli AI in contesti virtuali che l’azienda considera meno sicuri. Proprio come quelli di un dispositivo con bootloader sbloccato. Ciò comporta una protezione delle tecnologie d’intelligenza artificiale sviluppate. Però al costo della libertà d’uso per coloro che desiderano personalizzare il proprio smartphone. Oltre a queste limitazioni, è emerso anche che uno smartphone con bootloader sbloccato non permette di poter godere dell’ anno gratuito di Gemini Advanced. Vantaggio incluso con l’acquisto dei nuovi Pixel.

Dunque mentre Google giustifica queste restrizioni con ragioni di sicurezza, la comunità degli utenti è divisa. Alcuni sostengono che la sicurezza dei dati e del dispositivo debba essere prioritaria. Altri, invece, ritengono che tali limitazioni riducano la libertà d’uso personale. Considerata, da sempre, una delle caratteristiche peculiari del sistema operativo Android. Fortunatamente, è possibile ripristinare le funzionalità AI bloccando nuovamente il bootloader e rimuovendo i permessi di root. Ma la procedura non è priva di rischi e potrebbe non essere alla portata di tutti.

Resta però il fatto che per alcuni individui questo compromesso tra sicurezza e libertà è inaccettabile. Infatti, nonostante la possibilità di ripristinare certe funzioni attraverso l’uso di moduli Magisk, le limitazioni imposte da Google sono viste come un passo indietro rispetto alla tradizionale apertura di Android. In questo scenario, si invitano dunque le persone a riflettere attentamente prima di sbloccare il bootloader del proprio Pixel 9. Onde evitare di compromettere alcune delle sue capacità più avanzate.