Samsung ha iniziato il lancio di un nuovo aggiornamento per il Galaxy S21 FE. Quest’ ultimo porta con sé la tanto attesa funzionalità “Cerchia e Cerca” insieme alle patch di sicurezza di agosto 2024. Si tratta di una novità inizialmente introdotta sugli altri dispositivi della serie GalaxyS21 a maggio. Ma il GalaxyS21FE era rimasto inspiegabilmente escluso. Ora, però è finalmente disponibile per gli utenti di questo modello, iniziando il suo rilascio in Vietnam, per poi estendersi gradualmente anche agli altri mercati, Italia inclusa.

La funzione “Cerchia e Cerca” permette di selezionare manualmente una porzione dello schermo e avviare una ricerca del contenuto su internet. Si tratta di un miglioramento notevole rispetto a strumenti simili già presenti. Come Google Lens, ma con un’interfaccia più intuitiva e pratica.

Aggiornamento di sicurezza: 50 vulnerabilità corrette sul Galaxy S21 FE

Tale funzionalità include anche una nuova opzione di ricerca audio che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo. Rendendola uno strumento versatile e intelligente per chiunque desideri semplificare le operazioni di ricerca.

Oltre a “Cerchia e Cerca”, l’ innovazione apporta anche importanti migliorie in termini di sicurezza. Le patch di agosto 2024 correggono infatti ben 50 vulnerabilità note. Garantendo una maggiore protezione del dispositivo contro potenziali minacce. Come di consueto, per verificarne la disponibilità, è sufficiente accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare la voce “Aggiornamento software” e quindi procedere con “Scarica e installa“.

Samsung ha dimostrato, ancora una volta, di essere attenta alle esigenze degli utenti. Introducendo nuove funzionalità e mantenendo alto il livello di sicurezza dei suoi device. Il Galaxy S21FE, disponibile attualmente online a partire da 259€, si conferma quindi un’opzione valida per chi cerca un telefono con caratteristiche avanzate e costante supporto. In un mondo in cui la sicurezza e la facilità d’uso sono sempre più importanti, tutto ciò rappresenta un passo nella giusta direzione per l’azienda coreana e per i suoi clienti.