A pochi giorni dal lancio dell’iPhone 16, iniziano a emergere le prime anticipazioni sulle versioni del prossimo anno. In particolare sul modello di punta, l’iPhone17 Pro Max. Secondo le ultime indiscrezioni, l’analista Ming-Chi Kuo, una fonte sempre molto attendibile, ha rivelato che il prossimo smartphone Apple sarà dotato di ben 12GB di RAM. Un cambiamento rispetto agli 8GB previsti per gli altri telefoni della serie. Questo incremento della memoria servirà principalmente a supportare l’intelligenza artificiale avanzata. Cosa che renderà possibile l’esecuzione locale di operazioni AI più complesse. Tale caratteristica rappresenterà così un valore aggiunto molto importante per il Pro Max. Sottolineando, ancora di più, la differenza tra i vari modelli della serie iPhone.

iPhone: innovazioni anche nel sistema di raffreddamento

Come detto, Apple sembra puntare molto sulle capacità AI per rendere il Pro Max il dispositivo più avanzato e desiderabile della sua linea. Questa strategia combacia perfettamente con il progetto dell’azienda di Cupertino di riservare le migliori specifiche tecniche al modello ProMax. Il quale già oggi rappresenta circa il 40% delle vendite complessive degli iPhone. Si tratta così di una mossa conferma l’importanza cruciale di questo dispositivo per i ricavi generali di Apple. A differenza di quanto sostenuto da alcune indiscrezioni recenti, solo il Pro Max beneficerà dell’aumento della RAM. Mentre gli altri resteranno fermi agli 8GB.

Oltre a ciò , l’iPhone 17ProMax sarà dotato di un sistema di raffreddamento avanzato basato su vapor chamber. Tale sistema sarà affiancato da fogli di grafene, erroneamente indicati come “grafite” da alcune fonti, già previsti per l’iPhone16. Si tratta di una combinazione che dovrebbe garantire una migliore gestione del calore. Ideata per superare i problemi di surriscaldamento riscontrati nei modelli precedenti, soprattutto in condizioni di utilizzo intenso o in ambienti caldi. Tale innovazione potrebbe così risolvere uno dei principali punti dolenti segnalati dagli utenti. Appunto il surriscaldamento che porta spesso alla riduzione della luminosità di picco del display.

L’adozione di tecnologie di questo tipo, insieme a un focus sull’IA, dimostra la volontà di Apple di continuare a innovarsi. Fino a rendere il Pro Max il telefono più performante e completo di sempre. Insomma, la strategia dell’ azienda appare chiara. Offrire un dispositivo che possa soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, con una tecnologia all’avanguardia e prestazioni ineguagliabili.