iPhone 17 Air: lo smartphone sarà più sottile ma non più potente dei Pro

La trepidazione aumenta man mano che il mese di settembre si avvicina. I fan stanno aspettando con ansia che Apple sciolga gli ultimi nodi sugli iPhone 16, i quali presumibilmente arriveranno il prossimo 10 settembre. Le voci sono state talmente tante che hanno anticipato già quasi tutto quello che riguarda i prossimi telefoni del colosso di Cupertino, anche se l’attenzione stranamente quest’anno si sta dirottando già sulla serie che seguirà, ovvero quella degli iPhone 17.

Come se la gamma in arrivo a settembre non sia troppo piena di novità, i rumor sono andati avanti ed hanno portato a galla qualcosa di importante proprio sui modelli che vedranno la luce a settembre 2025. Una delle indiscrezioni più importanti è quella che avrebbe svelato i piani di Apple in merito alla sostituzione di uno degli attuali dispositivi della linea. Secondo le voci infatti, la variante Plus dal 2025 non ci sarà più per fare spazio ad una variante definita prima “Slim” e negli ultimi giorni “Air“.

iPhone 17 Air, lo smartphone super sottile che però non sarà più potente dei Pro

Durante le ultime ore sono arrivate molte più voci riguardo a questa nuova versione dell’iPhone che sarà presentata solo nel 2025. Secondo le fonti più accreditate sul panorama della tecnologia, il modello dovrebbe effettivamente chiamarsi iPhone 17 Air. Questo smartphone dovrebbe essere davvero molto sottile, in maniera visibile rispetto a quelli che saranno i modelli di base e i modelli Pro della gamma.

A bordo dovrebbe esserci un processore potente come l’A19, ma attenzione: non sarà l’A19 Pro. Questo chip sarà in dotazione ai modelli 17 Pro e 17 Pro Max. Da qui si capisce dunque la volontà di Apple di voler innovare la sua gamma, ma senza stravolgere le gerarchie. Ovviamente è molto presto, in quanto manca oltre un anno all’arrivo effettivo di questo prodotto, ma le voci sembrano sempre più insistenti e soprattutto credibili.