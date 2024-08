Sono tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp negli ultimi tempi. A tal proposito, nella beta per Android numero 2.24.18.14 è stata introdotta una novità riguardo alla sincronizzazione dei contatti. Tale versione è stata scovata nel programma Google Play Beta. L’aggiornamento si aggancia alla possibilità di creare più profili con uno stesso numero di telefono per migliorare l’uso della piattaforma. Con la nuova funzione i contatti tra i diversi profili creati potranno essere sincronizzati. Scopriamo come procedere.

WhatsApp: introdotta una nuova funzione per la sincronizzazione

Con la possibilità di aggiungere un secondo account era nata la problematica relativa al passaggio dei contatti della rubrica. In un primo momento l’unica soluzione utile consisteva nell’utilizzo di app di terze parti. Ora invece, sarà WhatsApp a sopperire a tale mancanza. Con l’aggiornamento, al momento presente nella versione beta, sarà possibile personalizzare il controllo dei propri contatti.

Attraverso una sincronizzazione manuale, gli utenti potranno decidere quali contatti sincronizzare e su quale profilo. Potranno decidere di dividere così gli utenti in base ai propri profili creati. E sarà possibile anche disattivare la sincronizzazione su uno di essi. Anche se si opta per tale opzioni, è importante sottolineare che sarà possibile, in un secondo momento, accedere alle impostazioni e procedere con la sincronizzazione manuale.

Si tratta di un nuovo livello di personalizzazione per WhatsApp. Con l’uso della nuova funzione verrà garantita la disponibilità della sincronizzazione su tutti i dispositivi collegati al proprio account. Inoltre, quest’ultima potrà essere annullata in qualsiasi momento in base alle proprie preferenze. La nuova opzione garantisce anche una maggiore sicurezza. I contatti sincronizzati verranno sottoposti a backup. Ciò permette di ritrovarli anche in caso di passaggio di WhatsApp su un nuovo dispositivo. L’opzione è disponibile nella sezione dedicata alle impostazioni sulla privacy.

Si tratta di una soluzione particolarmente utile per tutti gli utenti che hanno deciso di usufruire dell’opzione per il doppio profilo. Nello specifico, se si tratta di account personale e quello lavorativo viene fornita la possibilità di gestire i propri contatti senza difficoltà. I contatti vengono sincronizzati singolarmente senza dover procedere con l’intera rubrica. Non resta che attendere quando WhatsApp rilascerà la funzione nella versione stabile.